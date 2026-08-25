Islamabad berharap momentum diplomatik tersebut dapat menghidupkan kembali perundingan langsung AS-Iran dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik secara menyeluruh

Pakistan sebut ada kemajuan signifikan dalam upaya hidupkan kembali dialog AS-Iran Islamabad berharap momentum diplomatik tersebut dapat menghidupkan kembali perundingan langsung AS-Iran dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik secara menyeluruh

Pakistan pada Selasa mengatakan “kemajuan signifikan” telah dicapai setelah kunjungan terbaru Panglima Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir ke Teheran, sebagai bagian dari upaya baru Islamabad untuk mendorong dimulainya kembali perundingan langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang telah lama terhenti.

“Field Marshal Syed Asim Munir dan saya mengadakan pertemuan yang sangat positif dan produktif dengan Presiden Iran,” kata Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi, yang mendampingi Munir, melalui platform media sosial AS X.

“Kemajuan signifikan telah dicapai dan pertemuan berakhir dengan suasana yang sangat positif. Kami tetap berharap momentum ini akan membantu membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dan perdamaian yang langgeng di kawasan,” tambahnya, tanpa merinci kemajuan yang dimaksud.

Naqvi mengatakan pembicaraan berfokus pada konflik Iran-AS, ketegangan di Timur Tengah dan langkah ke depan, serta upaya yang perlu dilakukan kedua pihak untuk memulihkan Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad sehingga dapat mengarah pada penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Menurut Naqvi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan secara terbuka pandangan dan kekhawatiran pemerintahannya, sementara kedua pihak melakukan pertukaran pandangan yang konstruktif mengenai berbagai persoalan terkait.

Munir kembali ke Pakistan setelah melakukan kunjungan sehari ke Teheran. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Pezeshkian, Ketua Parlemen sekaligus kepala perunding Iran Bagher Ghalibaf, perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Mohsen Rezaei, serta Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni, menurut pernyataan militer Pakistan.

“Pembahasan menyeluruh berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, pembukaan kembali Selat Hormuz dan percepatan penghentian konflik. Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perdamaian regional dan cara mencapai penyelesaian sengketa melalui perundingan,” kata pernyataan tersebut.

Para pemimpin Iran mengapresiasi peran “konstruktif” Pakistan serta upaya tulus Islamabad dalam memfasilitasi dialog, deeskalasi dan penyelesaian konflik secara damai.