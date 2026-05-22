Pakistan lanjutkan mediasi perang AS-Iran melalui pembicaraan di Teheran Iran dan Amerika Serikat masih bertukar pesan melalui mediasi Pakistan

Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim pada Jumat, pertemuan tersebut membahas berbagai usulan terkait kontak tidak langsung yang masih berlangsung antara Teheran dan Washington.

Kantor berita semi-resmi Iran ISNA sebelumnya melaporkan pertukaran pesan antara Iran dan Amerika Serikat melalui mediasi Pakistan masih terus berlangsung dalam upaya mencapai kerangka kesepakatan, meski sejumlah perbedaan belum terselesaikan.

ISNA menyebut Naqvi, yang untuk kedua kalinya pekan ini berkunjung ke Teheran, membawa pesan dari pihak Amerika Serikat kepada pejabat Iran.

Sumber Pakistan yang dikutip ISNA mengatakan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir juga akan berkunjung apabila kedua pihak berhasil menyepakati kerangka proposal tersebut.

Berdasarkan proposal 14 poin Iran yang sebelumnya dilaporkan Anadolu, Teheran menginginkan negosiasi terpisah terkait program nuklirnya, termasuk isu uranium yang diperkaya, dalam waktu 30 hari setelah tercapainya gencatan senjata permanen.

Namun, Washington menghendaki isu nuklir dibahas dan diselesaikan sebelum kesepakatan gencatan senjata permanen diberlakukan.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari.

Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk dengan menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu sambil mempertahankan blokade terhadap kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut.