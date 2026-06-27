Pakistan dan Iran tegaskan komitmen jaga perdamaian kawasan

Pakistan dan Iran kembali menegaskan komitmen menjaga perdamaian kawasan setelah serangan terbaru di tengah berlanjutnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran

Pakistan-Iran sepakat lanjutkan upaya diplomatik di tengah serangan baru AS Pakistan dan Iran kembali menegaskan komitmen menjaga perdamaian kawasan setelah serangan terbaru di tengah berlanjutnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran

Pakistan dan Iran kembali menegaskan komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan dalam pembicaraan melalui telepon antara kedua menteri luar negeri mereka pada Jumat, menyusul serangan terbaru di tengah berlanjutnya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar, saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, menegaskan kembali komitmen Islamabad untuk memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian di kawasan maupun di tingkat internasional.

Araghchi menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan Pakistan terhadap proses perdamaian. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Islamabad atas fasilitasi pemulangan awak kapal dan nelayan Iran ke negaranya secara aman dan lancar.

Kedua menteri sepakat untuk terus menjalin komunikasi erat seiring kedua negara melanjutkan berbagai upaya diplomatik.

Percakapan tersebut berlangsung setelah Amerika Serikat pada Jumat malam menyatakan pasukannya telah menyerang lokasi rudal, pesawat nirawak, dan radar milik Iran dengan menuduh Teheran berada di balik serangan terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Tak lama kemudian, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan angkatan lautnya telah menyerang posisi militer Amerika Serikat di berbagai wilayah kawasan sebagai balasan atas serangan Amerika terhadap wilayah selatan Iran, serta memperingatkan akan memberikan respons keras jika eskalasi terus berlanjut.

Awal bulan ini, Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepahaman 14 poin yang dimediasi Pakistan dan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kesepakatan tersebut mencakup penghentian permusuhan di berbagai front, termasuk Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, sementara kedua negara melanjutkan perundingan selama 60 hari guna mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.