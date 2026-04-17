Pakistan harap gencatan senjata Israel-Lebanon dorong perdamaian

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon, dengan harapan langkah tersebut dapat membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Dalam pernyataannya pada Jumat, Sharif memuji peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai berhasil memfasilitasi kesepakatan tersebut melalui upaya diplomasi yang tegas.

“Pakistan menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, serta akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng di kawasan,” ujar Sharif melalui platform X.

Saat ini, Sharif berada di Antalya, Turkiye, untuk menghadiri Forum Diplomasi Antalya edisi kelima.

Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat memulai gencatan senjata selama 10 hari mulai pukul 21.00 GMT pada Kamis, setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington, DC.

Namun, militer Lebanon pada Jumat dini hari melaporkan adanya sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk penembakan sporadis yang menargetkan desa-desa di wilayah selatan Lebanon.

Konflik meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu balasan dari Teheran terhadap sekutu AS di Teluk serta dari kelompok Hizbullah di Lebanon.

Serangan Israel terhadap Hizbullah dalam enam pekan terakhir dilaporkan telah menewaskan hampir 2.200 orang dan menyebabkan sekitar satu juta orang mengungsi.

Sementara itu, konflik dengan Iran disebut tengah mereda sementara, dengan upaya untuk mengakhirinya secara permanen masih berlangsung.