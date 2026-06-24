Oman buka koridor maritim sementara untuk kapal di Selat Hormuz

Oman membuka koridor maritim sementara di Selat Hormuz untuk memastikan kelancaran pelayaran internasional dan menjaga kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.

Oman pastikan jalur pelayaran di Hormuz tetap terbuka bagi kapal komersial Oman membuka koridor maritim sementara di Selat Hormuz untuk memastikan kelancaran pelayaran internasional dan menjaga kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.

Oman pada Selasa mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia dan komitmennya menjaga kebebasan navigasi.

Menurut laporan Kantor Berita Oman (ONA), langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta sejalan dengan hasil upaya terbaru antara Amerika Serikat dan Iran terkait navigasi dan stabilitas kawasan.

"Berdasarkan tanggung jawab Kesultanan Oman terhadap Selat Hormuz dan pentingnya jalur tersebut bagi perekonomian global, serta sesuai komitmen kuat terhadap hukum internasional dan hukum laut, termasuk menjamin kebebasan navigasi tanpa mengenakan biaya transit, Oman bekerja sama dengan Organisasi Maritim Internasional untuk menyediakan opsi penggunaan koridor maritim sementara bagi seluruh kapal," demikian laporan tersebut.

Koridor tersebut dapat digunakan berdasarkan koordinat yang diumumkan oleh IMO dan otoritas terkait di Oman. Kapal yang ingin menggunakan jalur tersebut diwajibkan berkoordinasi dengan badan maritim internasional tersebut.

Pengumuman ini disampaikan ketika Oman dan Iran terus melakukan konsultasi mengenai pengaturan pelayaran di masa depan di jalur perairan strategis tersebut.

Sebelumnya pada Selasa, Muscat dan Teheran mengumumkan pembentukan "kelompok kerja bersama" yang bertugas merundingkan pengelolaan navigasi di Selat Hormuz pada masa mendatang, layanan maritim yang akan diberikan, serta biaya terkait, dengan melibatkan negara-negara pesisir Teluk lainnya dan sesuai hukum internasional serta hak kedaulatan negara-negara yang berbatasan dengan selat tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Mutabakat Islamabad, Iran akan melakukan dialog dengan Oman mengenai tata kelola Selat Hormuz dan layanan maritim yang akan diberikan di kawasan itu, dengan koordinasi bersama negara-negara pesisir Teluk lainnya serta sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara-negara yang berbatasan dengan jalur strategis tersebut.

Dalam nota kesepahaman itu, Iran juga berkomitmen mengerahkan seluruh upaya untuk menjamin pelayaran komersial yang aman dan bebas biaya antara Teluk Persia dan Teluk Oman selama 60 hari, dengan aktivitas pelayaran komersial kembali berjalan segera.

Iran dan Amerika Serikat pada 14 Juni mengumumkan telah mencapai kesepahaman 14 poin yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan berbagai sengketa melalui dialog serta perundingan.

Nota kesepahaman yang dikenal sebagai Mutabakat Islamabad itu mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan mengenai penghentian perang, termasuk di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran.