Negara Arab sambut gencatan senjata 10 hari Israel-Lebanon

Sejumlah negara Arab menyambut gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon

Sejumlah negara Arab menyambut pengumuman gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan menegaskan dukungan terhadap penguatan negara Lebanon dan pembatasan senjata hanya pada institusi resmi.

Suriah menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Lebanon, serta menjamin keamanan rakyatnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita SANA.

Damaskus juga mengapresiasi inisiatif regional dan internasional yang berkontribusi terhadap tercapainya kesepakatan tersebut, serta menegaskan kesiapan untuk mendukung stabilitas dan perdamaian di Lebanon dan kawasan Arab secara luas.

Kementerian Luar Negeri Yordania memuji peran “positif besar” yang dimainkan Presiden Lebanon Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, dan Ketua Parlemen Nabih Berri dalam mewujudkan gencatan senjata.

Yordania juga menegaskan dukungan penuh terhadap negara Lebanon dalam menegakkan kedaulatan di seluruh wilayahnya, termasuk membatasi kepemilikan senjata hanya pada negara dan memulihkan institusi nasional.

Arab Saudi turut menyambut gencatan senjata tersebut dan memuji peran para pemimpin Lebanon.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi kembali menegaskan dukungan terhadap upaya memperluas kedaulatan negara Lebanon serta membatasi senjata pada institusi resmi yang sah.

Oman juga menyambut gencatan senjata dan menyerukan semua pihak untuk mematuhi kesepakatan serta menghindari tindakan yang dapat merusaknya.

Kementerian Luar Negeri Oman turut mengapresiasi peran Amerika Serikat dalam memediasi kesepakatan tersebut.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon akan memulai gencatan senjata selama 10 hari pada tengah malam waktu setempat di Beirut dan Tel Aviv.

Ia menyebut telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sepakat memulai gencatan senjata sebagai langkah menuju perdamaian.

Pengumuman tersebut menyusul perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara delegasi Lebanon dan Israel di Washington, DC.

Dalam beberapa pekan terakhir, konflik meningkat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari memicu balasan dari Teheran dan kelompok Hizbullah di Lebanon.

Serangan Israel terhadap Hizbullah dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menyebabkan sekitar satu juta warga mengungsi.

Sementara itu, konflik dengan Iran juga disebut telah mereda sementara, dengan upaya untuk mengakhirinya secara permanen masih berlangsung.