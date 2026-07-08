Para pemimpin menegaskan kembali prinsip utama Pasal 5 Traktat Washington bahwa serangan terhadap satu negara anggota merupakan serangan terhadap seluruh anggota NATO.

NATO tegaskan kembali persatuan aliansi dan pertahanan kolektif dalam deklarasi Ankara Para pemimpin menegaskan kembali prinsip utama Pasal 5 Traktat Washington bahwa serangan terhadap satu negara anggota merupakan serangan terhadap seluruh anggota NATO.

Para pemimpin NATO pada Rabu kembali menegaskan komitmen penuh terhadap pertahanan kolektif dan persatuan aliansi melalui Deklarasi Ankara yang diadopsi dalam KTT NATO di ibu kota Türkiye.

Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin menegaskan kembali prinsip utama Pasal 5 Traktat Washington bahwa serangan terhadap satu negara anggota merupakan serangan terhadap seluruh anggota NATO.

NATO juga menegaskan komitmennya terhadap hubungan transatlantik serta pendekatan pertahanan dan pencegahan yang mencakup seluruh spektrum ancaman. Aliansi menyebut persatuan, solidaritas, dan kekuatan kolektif sebagai fondasi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi sekitar satu miliar penduduk negara-negara anggotanya.

Deklarasi itu menyebut Rusia masih menjadi ancaman jangka panjang bagi keamanan kawasan Euro-Atlantik, sementara terorisme tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan.

NATO mengungkapkan bahwa negara-negara anggota di Eropa dan Kanada telah meningkatkan investasi untuk kebutuhan pertahanan inti lebih dari USD 139 miliar sepanjang tahun lalu.

Para pemimpin juga mengumumkan pengadaan pertahanan baru senilai lebih dari USD 50 miliar serta berkomitmen memperluas kapasitas produksi industri pertahanan, mempercepat inovasi bersama sektor industri, dan menghapus hambatan perdagangan di bidang pertahanan di antara negara-negara anggota.

Selain itu, NATO akan terus berinvestasi pada berbagai kemampuan militer canggih, termasuk sistem serangan presisi jarak jauh, pertahanan udara dan rudal terpadu, sistem tanpa awak, kemampuan intelijen, teknologi antariksa, siber, pengembangan transatlantic warfighting cloud yang saling terintegrasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam operasi pertahanan.

Terkait Ukraina, NATO menegaskan kembali dukungan yang "tak tergoyahkan" terhadap kebebasan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tersebut.

Aliansi berkomitmen menyediakan bantuan berupa perlengkapan militer, pelatihan, dan dukungan senilai 70 miliar euro atau sekitar US$80 miliar pada 2026, serta mempertahankan sedikitnya tingkat dukungan yang sama pada 2027. NATO juga menyambut program pinjaman jangka panjang Uni Eropa untuk mendukung Ukraina.

Dalam deklarasi itu, para pemimpin NATO kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan menyerukan Teheran untuk menghormati sepenuhnya kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Di akhir pernyataan, NATO menyampaikan apresiasi kepada Türkiye atas penyelenggaraan KTT NATO di Ankara.