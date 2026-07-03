NATO puji TCG Anadolu sebagai keunggulan teknologi maritim Turkiye

NATO menyebut kapal TCG Anadolu sebagai "pangkalan pesawat nirawak terapung" yang memberikan keunggulan teknologi bagi aliansi di laut

NATO soroti peran TCG Anadolu dalam penguatan kekuatan laut aliansi NATO menyebut kapal TCG Anadolu sebagai "pangkalan pesawat nirawak terapung" yang memberikan keunggulan teknologi bagi aliansi di laut

NATO menyatakan kapal serbu amfibi milik Angkatan Laut Turkiye, TCG Anadolu, berperan sebagai "pangkalan pesawat nirawak terapung" yang memberikan keunggulan teknologi maritim bagi aliansi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan NATO melalui unggahan di media sosial X menjelang KTT NATO di Ankara.

Dalam unggahan di akun resmi NATO di platform X, disebutkan bahwa TCG Anadolu merupakan salah satu kapal perang terbesar yang dimiliki negara-negara anggota aliansi.

NATO menegaskan TCG Anadolu berfungsi sebagai "pangkalan pesawat nirawak terapung" dan memberikan keunggulan teknologi bagi aliansi dalam operasi di laut.

Dalam video yang menyertai unggahan tersebut, NATO menampilkan kemampuan pesawat nirawak tempur Bayraktar TB3 yang dapat lepas landas dari dek TCG Anadolu, yang disebut menjadi salah satu keunikan kapal tersebut.

Video itu juga menyebut TCG Anadolu menjadi contoh transformasi armada laut NATO dengan menggabungkan kekuatan angkatan laut konvensional dan teknologi pesawat nirawak inovatif untuk menghadapi ancaman baru.