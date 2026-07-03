Konsep NATO 3.0 dinilai akan menggeser tanggung jawab pertahanan konvensional di Eropa kepada negara-negara Eropa, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan dominasi pada payung nuklir, teknologi, dan intelijen

NATO 3.0 dan posisi strategis Turkiye dalam arsitektur keamanan baru Eropa Konsep NATO 3.0 dinilai akan menggeser tanggung jawab pertahanan konvensional di Eropa kepada negara-negara Eropa, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan dominasi pada payung nuklir, teknologi, dan intelijen

KTT Parlemen NATO tahun ini digelar dengan format baru untuk pertama kalinya pada 28-29 Juni di Istanbul. Sebelum membahas apa yang membuat pertemuan kali ini berbeda, ruang lingkup konsensus yang dicapai, serta implikasinya bagi aliansi NATO, penting untuk terlebih dahulu memahami apa sebenarnya fungsi Sidang Parlemen NATO.

Sidang Parlemen NATO, yang bertujuan memperkuat landasan demokratis bagi kehendak politik negara-negara anggota NATO, dibentuk pada 1955 dengan nama Conference of Parliamentarians of NATO Countries. Namanya kemudian berubah menjadi NATO Conference of Parliamentarians, dan pada 1999 resmi menjadi NATO Parliamentary Assembly (NATO PA).

Tujuan utama lembaga ini adalah membangun saling pengertian di antara parlemen negara-negara anggota mengenai tantangan keamanan yang dihadapi kemitraan transatlantik. Meskipun independen dari NATO, lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara NATO dan parlemen negara-negara anggotanya. Misi utamanya meliputi peningkatan pengawasan parlemen, memperkuat solidaritas transatlantik, membangun dukungan publik, serta menjunjung demokrasi dan supremasi hukum.

Struktur utamanya terdiri atas Sidang Umum yang bersidang dua kali setahun, Presidium, Sekretariat, Komite Tetap, serta berbagai komite dan subkomite yang menangani isu-isu tertentu. Struktur ini memberi para anggota parlemen akses informal kepada para pengambil keputusan di bidang keamanan dan politik di NATO maupun negara-negara anggotanya. Jumlah kursi ditentukan berdasarkan populasi masing-masing negara anggota, yang saat ini berjumlah 281 kursi. Selain itu, terdapat pula perwakilan tanpa hak suara dari negara-negara mitra NATO dan organisasi internasional lainnya.

Sebagai badan penasihat, sidang ini menetapkan agenda sidang musim semi dan sidang tahunan, menyusun laporan melalui komite maupun kelompok kerja khusus, lalu menyerahkannya kepada Markas Besar NATO. Sekretaris Jenderal NATO dapat menghadiri sidang tersebut, sementara Presiden Sidang Parlemen NATO juga dapat menghadiri KTT NATO atau bertemu pejabat NATO bila diperlukan. Dengan cara ini, pandangan negara-negara anggota dapat disalurkan menjadi visi bersama NATO. Melalui berbagai kegiatan dalam Program Rose-Roth di negara-negara nonanggota, citra demokratis NATO juga diperkenalkan kepada para mitranya.

Karena secara hukum tidak dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat NATO, sidang ini berfungsi terutama sebagai badan penasihat yang memberikan pengaruh tidak langsung. Sidang mengeluarkan berbagai rekomendasi yang wajib ditanggapi Sekretaris Jenderal NATO. Para anggota parlemen kemudian membawa kepentingan bersama NATO ke parlemen nasional masing-masing sehingga membantu membangun konsensus politik terhadap agenda NATO. Laporan-laporan komite juga turut membentuk arah kebijakan NATO. Oleh karena itu, pertemuan anggota parlemen NATO di Turkiye diperkirakan akan berdampak baik di lingkungan NATO maupun di parlemen negara-negara anggotanya.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Sidang Parlemen NATO di Istanbul dihadiri oleh 20 ketua parlemen, tiga wakil ketua parlemen, Presiden NATO PA Marcos Perestrello, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Radmila Shekerinska, serta anggota Presidium NATO PA.

Pokok-pokok agenda sidang

Berbagai isu regional dan global dibahas dalam pertemuan yang turut dihadiri Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut. Para anggota parlemen juga mengunjungi sejumlah perusahaan industri pertahanan dan pusat teknologi.

Menjelang KTT NATO pada 7-8 Juli di Ankara, tidak sulit memperkirakan isu utama yang akan dibahas. Tiga poin yang sebelumnya ditekankan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte kepada Anadolu juga menjadi perhatian para anggota parlemen, yakni belanja pertahanan, dukungan bagi Ukraina, dan konsep NATO 3.0.

Isu pertama adalah belanja pertahanan, yang selama ini didorong kuat oleh Amerika Serikat. Namun, menetapkan target belanja pertahanan tanpa mempertimbangkan berbagai inkonsistensi dinilai kurang bijaksana. Washington menginginkan belanja pertahanan anggota NATO mengalir kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sedangkan negara-negara Eropa justru ingin dana pertahanan Uni Eropa digunakan bagi industri pertahanan Eropa sendiri.

Menariknya, Prancis, Inggris, dan Italia yang memiliki kekuatan militer besar masih membelanjakan sedikit di atas 2 persen dari PDB untuk pertahanan, sementara Jerman diperkirakan mendekati 3 persen pada 2025. Di sisi lain, Amerika Serikat justru menurunkan belanja pertahanannya dari 3,61 persen PDB pada 2020 menjadi sekitar 3,22 persen pada 2025. Dengan demikian, pembahasan utama NATO kini bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga ke mana anggaran tersebut akan dialokasikan.

Isu kedua adalah perang Ukraina. Amerika Serikat mengaitkan dukungannya kepada Ukraina dengan pembiayaan dari Eropa, sementara pada saat yang sama mengalokasikan sumber daya besar di kawasan Teluk untuk menghadapi Iran. Sebaliknya, negara-negara Eropa mengambil sikap yang lebih keras terhadap Rusia dan mendorong penerapan penuh sanksi ekonomi. Perbedaan pandangan ini juga tercermin di Sidang Parlemen NATO, bahkan di dalam politik domestik Amerika sendiri antara Partai Demokrat dan Republik.

NATO 3.0: Pesan agar Eropa mandiri?

Konsep NATO 3.0 menjadi isu ketiga yang mencuat. Pada dasarnya, konsep ini merupakan tuntutan Amerika Serikat yang akhirnya diterima Eropa. Dalam pendekatan tersebut, tanggung jawab pengerahan pasukan di garis depan Rusia maupun kawasan selatan dan tenggara Eropa diserahkan kepada negara-negara Eropa, sementara Amerika tetap mempertahankan dominasi pada payung nuklir, teknologi canggih, serta kemampuan intelijen.

Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Eldridge A. Colby menempatkan China sebagai fokus utama dalam kerangka Strategy of Denial. Strategi yang dinilai bertentangan dengan dirinya sendiri setelah intervensi terhadap Iran itu pada dasarnya mengirimkan pesan kepada Eropa agar lebih mengandalkan diri sendiri. Karena itu, ruang lingkup NATO 3.0 menjadi perhatian utama baik bagi anggota parlemen maupun para pemimpin NATO.

Konsep NATO 3.0 berpotensi mengubah arah kebijakan pertahanan di parlemen negara-negara anggota NATO. Meski Uni Eropa menghadapi berbagai sensitivitas akibat tuntutan Amerika tersebut, Eropa sebenarnya tidak berada dalam posisi lemah. Dengan modal yang memadai, Eropa bahkan dapat keluar lebih kuat dari proses ini, namun dengan satu syarat, yakni Turkiye harus dilibatkan dalam arsitektur pertahanan Eropa.

Agenda utama di balik Sidang Parlemen NATO di Istanbul sebenarnya berkisar pada peran apa yang akan diberikan kepada Turkiye dalam kerangka NATO dan Uni Eropa. Dalam pidatonya, Presiden Erdogan menegaskan bahwa Turkiye tidak boleh dikesampingkan dari sistem pertahanan Eropa. Isu tersebut juga menjadi bahan pembahasan saat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas berkunjung setelah sidang berlangsung.

Bagi Eropa yang menghadapi tantangan demografi, membangun arsitektur pertahanan bersama Turkiye yang dinamis dan memiliki kapasitas militer kuat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan politik, militer, dan geopolitik. Para ketua parlemen dan anggota parlemen negara-negara NATO juga melihat langsung argumen tersebut selama berada di Istanbul. Namun demikian, penulis menilai Parlemen Eropa—yang menurutnya masih dipengaruhi berbagai prasangka serta manuver Yunani dan Siprus—juga perlu menjadi bagian dari atmosfer positif tersebut.

*Murat Aslan adalah profesor madya di Universitas Hasan Kalyoncu di Gaziantep, Turkiye, serta peneliti senior di Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), lembaga pemikir yang berbasis di ibu kota Turkiye, Ankara.

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