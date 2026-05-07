Minyak dunia semakin melemah di tengah harapan kesepakatan damai di selat Hormuz

Harga minyak dunia kembali melanjutkan pelemahan pada Kamis setelah investor mempertimbangkan peluang tercapainya kesepakatan damai di Timur Tengah yang dinilai dapat meredakan kekhawatiran pasokan energi global dan membuka kembali Selat Hormuz secara bertahap.

Minyak mentah Brent sebagai acuan internasional turun 3,5 persen ke level US$97,5 per barel pada pukul 07.15 GMT. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat melemah lebih dari 3 persen ke posisi US$92 per barel.

Penurunan harga terjadi setelah muncul laporan bahwa Amerika Serikat mengirim memorandum kesepahaman satu halaman kepada Iran melalui perantara Pakistan. Dokumen tersebut bertujuan mengakhiri konflik secara resmi sekaligus membentuk kerangka pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap.

Teheran diperkirakan akan memberikan respons dalam beberapa hari ke depan setelah mengonfirmasi tengah meninjau proposal dari Washington. Namun, negosiasi yang lebih luas terkait program nuklir Iran disebut baru akan dilakukan pada tahap berikutnya.

Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa kesepakatan belum final. Trump menyebut masih terlalu dini untuk mengasumsikan Iran akan menerima proposal tersebut dan menegaskan AS dapat kembali melancarkan serangan militer jika Teheran tidak mematuhi kesepakatan.

Tekanan terhadap harga minyak juga muncul setelah Trump sementara waktu membatalkan rencana bantuan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Keputusan mendadak itu diambil setelah salah satu sekutu utama AS di kawasan Teluk dilaporkan menghentikan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udaranya untuk operasi tersebut, menurut laporan NBC News yang mengutip sejumlah sumber pada Rabu.

Langkah tersebut memicu spekulasi bahwa Washington mulai menggeser pendekatan dari opsi militer menuju jalur diplomasi, sehingga mengurangi kekhawatiran pasar terhadap gangguan lebih lanjut di salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis utama bagi distribusi minyak dan gas alam cair global. Ketegangan dan konflik selama beberapa pekan terakhir di kawasan tersebut sebelumnya sempat mendorong harga minyak melonjak tajam akibat kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan.