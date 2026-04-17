Militer Israel langgar gencatan senjata dengan serangan di Lebanon selatan Lebanon mencatat sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di wilayah selatan

Militer Israel melakukan penghancuran besar-besaran di wilayah selatan Lebanon hanya beberapa jam setelah gencatan senjata mulai berlaku, menurut laporan media resmi pada Jumat.

Kantor berita nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa pasukan Israel melakukan ledakan “besar” di kota Khiam, yang terletak di distrik Marjayoun.

Secara terpisah, militer Lebanon menyatakan telah mencatat sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada tengah malam.

Dalam pernyataan yang dikutip NNA, pelanggaran tersebut mencakup penembakan sporadis yang menargetkan kota dan desa di wilayah selatan Lebanon.

Militer Lebanon juga mengimbau warga untuk menunda kembali ke rumah mereka di wilayah selatan karena masih adanya risiko keamanan.

“Komando militer meminta warga untuk menunggu sebelum kembali ke kota dan desa di selatan mengingat adanya sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan,” demikian pernyataan tersebut, seraya mengimbau masyarakat mengikuti arahan unit militer dan menjauhi area berbahaya.

Gencatan senjata selama 10 hari itu diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis dan mulai berlaku pada tengah malam waktu setempat.

Israel melancarkan serangan ke Lebanon sejak 2 Maret yang telah menewaskan 2.196 orang dan melukai 7.185 lainnya, menurut data resmi. Serangan tersebut juga menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.