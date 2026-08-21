Komandan senior militer Israel memperingatkan potensi eskalasi meluas di Tepi Barat yang diduduki di tengah peningkatan tajam serangan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina terhadap warga Palestina

Militer Israel ingatkan potensi eskalasi di Tepi Barat akibat serangan warga Israel Komandan senior militer Israel memperingatkan potensi eskalasi meluas di Tepi Barat yang diduduki di tengah peningkatan tajam serangan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina terhadap warga Palestina

Komandan senior militer Israel memperingatkan potensi "eskalasi meluas" di Tepi Barat yang diduduki, menyusul lonjakan tajam serangan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina terhadap warga Palestina, menurut laporan media lokal pada Kamis.

Dalam pertemuan tertutup baru-baru ini dengan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, para komandan menyebut serangan tersebut sebagai "faktor utama yang memicu ketegangan."

Mereka memperingatkan bahwa serangan terhadap desa-desa Palestina telah "mendorong penduduk Palestina keluar dari situasi tenang, menciptakan lahan subur bagi hasutan terhadap warga Israel dan pasukan keamanan, serta berpotensi menyebabkan eskalasi bertahap dengan dampak luas terhadap situasi keamanan."

"Jika tindakan segera dan terkoordinasi tidak dilakukan oleh berbagai lembaga Israel untuk mengendalikan fenomena ini, terdapat kekhawatiran serius akan terjadinya eskalasi dalam waktu dekat," kata mereka.

Data yang disampaikan para komandan dalam pertemuan itu menunjukkan Israel mencatat 682 insiden yang dikategorikan sebagai "terorisme Yahudi" pada 2024 dan 867 insiden pada 2025.

Sementara itu, sebanyak 636 insiden telah tercatat hanya dalam enam bulan pertama tahun ini.

Istilah tersebut merujuk pada serangan yang dilakukan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina terhadap warga Palestina.

Menurut data tersebut, serangan-serangan itu telah menewaskan empat warga Palestina dan melukai 60 lainnya sejak awal 2026.

Militer Israel juga memperingatkan bahwa serangan yang terus berlangsung memaksanya mengerahkan pasukan tambahan untuk menangani situasi tersebut dengan mengorbankan tugas-tugas lainnya, ketika pasukannya menghadapi tekanan yang meningkat akibat operasi militer yang berlangsung di sejumlah front.

Militer Israel belum memberikan komentar langsung mengenai laporan tersebut.

Sebelumnya pada Kamis, tujuh warga Palestina terluka dalam serangan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina di wilayah Ramallah dan Lembah Yordan bagian utara di Tepi Barat yang diduduki.

Tepi Barat yang diduduki mengalami peningkatan operasi militer Israel dan serangan warga Israel yang menduduki wilayah Palestina terhadap warga Palestina serta properti mereka sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

Situasi tersebut memicu peringatan dari pihak Palestina dan internasional mengenai dampak dari kekerasan yang terus berlangsung.