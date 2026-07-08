- Kanselir Jerman menyebut Turkiye sebagai mitra strategis penting bagi stabilitas kawasan.

Merz Janjikan Perkuat Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye - Kanselir Jerman menyebut Turkiye sebagai mitra strategis penting bagi stabilitas kawasan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz berjanji mempererat kerja sama di bidang keamanan dan kebijakan luar negeri dengan Turkiye, seraya menyebut Ankara sebagai mitra strategis penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pernyataan itu disampaikan Merz kepada wartawan di Ankara, Rabu, usai menghadiri KTT NATO selama dua hari yang diselenggarakan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.

"Saya menghargai peran Turkiye. Negara ini adalah sekutu strategis yang penting bagi kami dalam kebijakan luar negeri dan keamanan," kata Merz.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Erdogan atas penyelenggaraan KTT NATO serta mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bilateral keduanya membahas penguatan kerja sama dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional maupun internasional.

"Saya kembali menegaskan kepada Presiden Erdogan bahwa, melihat posisi geostrategis Turkiye, kami memiliki kepentingan besar untuk bekerja sama erat dengan mitra NATO kami, dan itulah yang sedang kami lakukan," ujarnya.

Merz memuji kontribusi Turkiye dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan yang menurutnya penuh tantangan.

Ia bahkan menilai keberhasilan yang dicapai di Suriah kemungkinan besar tidak akan terwujud tanpa kontribusi Presiden Erdoğan.

Merz juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta Erdogan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu mengakhiri perang di Ukraina.

Selain itu, Merz mengatakan akan mengundang Erdogan ke Berlin dalam waktu dekat untuk menggelar putaran berikutnya konsultasi antarpemerintah Jerman dan Turkiye.