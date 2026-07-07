Menlu Turkiye Hakan Fidan menyatakan Ankara siap menjadi tuan rumah KTT NATO yang akan menentukan arah masa depan aliansi

Menlu Turkiye: KTT Ankara akan bentuk masa depan keamanan Euro-Atlantik Menlu Turkiye Hakan Fidan menyatakan Ankara siap menjadi tuan rumah KTT NATO yang akan menentukan arah masa depan aliansi

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menyatakan negaranya siap menjadi tuan rumah KTT NATO ke-36 yang akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah masa depan aliansi.

Melalui akun media sosial NSosyal, Fidan mengatakan keputusan yang dihasilkan dalam KTT Ankara tidak hanya akan menjawab tantangan keamanan saat ini, tetapi juga membentuk arsitektur keamanan Euro-Atlantik untuk tahun-tahun mendatang. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turkiye siap menyambut para pemimpin negara anggota NATO di Ankara.

Ia menegaskan bahwa pertahanan kolektif tetap menjadi inti NATO, namun lingkungan strategis kini telah berubah dengan ancaman yang semakin cepat, kompleks, dan multidimensi.

Fidan menilai ukuran tradisional dalam menilai kekuatan pertahanan tidak lagi memadai. Menurutnya, yang kini lebih penting adalah kemampuan pengerahan pasukan, kapasitas industri pertahanan, serta kesiapan operasional.

Ia juga menegaskan bahwa kontribusi Eropa terhadap pertahanan harus diperkuat, namun pembatasan dalam kerja sama industri pertahanan justru melemahkan efisiensi dan memperlambat respons terhadap ancaman.

Ia menambahkan bahwa berbagai inisiatif pertahanan Eropa harus bersifat inklusif dan melibatkan seluruh negara anggota NATO. Menurut Fidan, tantangan utama bukan hanya bagaimana aliansi merespons ancaman, tetapi juga bagaimana membangun pola kerja sama yang sesuai dengan dinamika keamanan saat ini.

Fidan menegaskan target Turkiye dalam KTT NATO Ankara adalah mewujudkan aliansi yang lebih solid, lebih kapabel, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.