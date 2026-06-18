Turkiye menilai implementasi kesepakatan AS-Iran masih bergantung pada penyelesaian rincian teknis, termasuk pengawasan dan verifikasi terhadap uranium yang telah diperkaya Iran

Menlu Turkiye: Kesepakatan AS-Iran masih menunggu penyelesaian isu teknis Turkiye menilai implementasi kesepakatan AS-Iran masih bergantung pada penyelesaian rincian teknis, termasuk pengawasan dan verifikasi terhadap uranium yang telah diperkaya Iran

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepahaman prinsip mengenai sejumlah elemen utama kesepakatan, namun sejumlah persoalan teknis, termasuk nasib uranium yang telah diperkaya Iran dan mekanisme penerapan moratorium pengayaan di masa depan, masih belum terselesaikan.

Berbicara kepada wartawan selama kunjungannya ke Rusia, Fidan mengatakan tim teknis kedua negara masih perlu menentukan bagaimana sekitar 400 kilogram uranium yang telah diperkaya di Iran akan diencerkan, diawasi, dan diverifikasi.

"Terdapat kesepahaman prinsip terkait pengenceran 400 kilogram uranium yang telah diperkaya di Iran. Namun siapa yang akan melakukan pengenceran, siapa yang akan mengawasinya, dan bagaimana proses itu diverifikasi masih perlu dibahas," ujarnya.

Fidan mengatakan kondisi perang, ketidakpercayaan antara kedua pihak, serta perkembangan regional, termasuk pendudukan Israel di Lebanon, telah memperlambat proses perundingan antara Washington dan Teheran.

"Sementara pihak AS dapat memberikan respons dalam waktu satu jam, pihak Iran terkadang membutuhkan waktu hingga satu minggu," katanya seraya menambahkan bahwa dirinya telah mendorong kedua pihak untuk melakukan pembicaraan langsung.

Menteri luar negeri Turkiye itu juga mengkritik kebijakan regional Israel yang disebutnya sebagai "masalah global".

"Israel menginginkan kehancuran di kawasan. Mereka ingin menduduki sejumlah negara dan menggunakan terorisme. Hal ini berdampak terhadap keamanan global maupun perekonomian dunia. Kami melihat Israel menghadapi tekanan diplomatik yang semakin besar.

"Kami berharap respons diplomatik ini dapat membuahkan hasil dan seluruh negara di kawasan kami dapat hidup dalam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran," ujarnya.

Fidan mengatakan konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengalihkan perhatian internasional dari Gaza, namun ia berharap negara-negara kawasan akan kembali memusatkan perhatian pada wilayah tersebut setelah krisis mereda.

Ia menambahkan bahwa upaya mencapai kesepakatan kerangka untuk tahap kedua negosiasi gencatan senjata Gaza terus berlanjut dengan keterlibatan Organisasi Intelijen Nasional Turkiye (MIT).

Mengenai NATO, Fidan mengatakan sejumlah keputusan penting yang diharapkan lahir dalam KTT NATO di Ankara pada bulan depan tidak dapat diambil tanpa kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut dia, banyak negara Eropa meyakini bahwa penyelenggaraan KTT oleh Turkiye menjadi faktor utama yang mendorong kehadiran Trump.

"Banyak negara Eropa mengatakan bahwa fakta bahwa pertemuan ini diselenggarakan oleh presiden kami di Turkiye merupakan faktor terpenting yang memungkinkan Presiden Trump hadir.

"Jika bukan karena presiden kami dan jika bukan Turkiye yang menjadi tuan rumah, Trump tidak akan hadir dan secara efektif akan menunjukkan bahwa ia tidak menganggap penting KTT tersebut," kata Fidan.

Ia mengatakan persiapan untuk KTT NATO pada 7-8 Juli terus berlangsung secara intensif.

"Isu terpenting adalah bagaimana perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terhadap NATO akan tercermin dalam pertemuan tersebut.

"Ada banyak isu penting dan tidak mungkin keputusan mengenai hal-hal itu diambil dalam pertemuan yang tidak dihadiri Presiden AS," ujarnya.

Fidan juga mengatakan pembicaraannya di Rusia menunjukkan tidak ada perselisihan besar yang menghambat hubungan bilateral maupun kerja sama regional, dengan kedua negara sama-sama berupaya memperluas kolaborasi.

Ia menambahkan bahwa kunjungan tingkat tinggi terus berlangsung dan hubungan kedua negara tidak berubah meskipun berbagai isu sensitif dibahas secara terbuka.

"Kami telah membangun hubungan yang sangat khusus dengan Rusia. Bahkan ketika kami memiliki perbedaan yang sangat serius, kami tetap mengetahui cara bekerja sama dan membangun kepercayaan.

"Kedua pemimpin memiliki visi yang jelas; mereka membela kepentingan negaranya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan siap mengambil pendekatan yang konstruktif," katanya.

Terkait perang Rusia-Ukraina, Fidan mengatakan posisi Moskow tetap tidak berubah.

"Selama pertemuan saya di Rusia, saya mengamati bahwa pandangan para pejabat Rusia mengenai Ukraina tidak berubah. Mereka mengatakan, 'Tidak ada peluang untuk itu terjadi sampai persoalan Donetsk diselesaikan'."

Mengenai Kaukasus Selatan, Fidan mengatakan para pihak telah sepakat mengaktifkan platform regional 3+3 yang melibatkan Turkiye, Rusia, Azerbaijan, Iran, Armenia, dan Georgia, yang dinilainya sebagai mekanisme penting untuk memperkuat kerja sama kawasan.

"Sebagai negara-negara kawasan, kita harus mengutamakan kerja sama daripada persaingan dan upaya mendominasi.

"Dengan perspektif yang sama, kita dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan stabilitas di Kaukasus Selatan maupun Asia Tengah. Ambisi dominasi harus diakhiri. Perdamaian, ketenangan, dan stabilitas akan menguntungkan kita semua. Kita perlu mengubah pola pikir," ujarnya.

Meski ketidakpercayaan masih ada di antara sejumlah negara, Fidan mengatakan pembicaraan terbaru antara Azerbaijan, Turkiye, dan Georgia berfokus pada konektivitas, termasuk keterhubungan Koridor Tengah dengan Turkiye.

"Kami percaya langkah-langkah penting dapat diambil," katanya.

Mengenai normalisasi hubungan dengan Armenia, Fidan mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Nikol Pashinyan telah mengambil langkah-langkah penting, sementara Turkiye juga telah melakukan berbagai langkah, termasuk perdagangan langsung dan penerbangan langsung di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Kami siap melakukan normalisasi ketika kondisi yang diperlukan telah terbentuk," tambahnya.