Fidan menegaskan Turkiye ingin memanfaatkan hubungan tersebut untuk kepentingan seluruh anggota aliansi serta optimistis pembahasan teknis pada KTT NATO di Ankara akan berjalan lancar

Menlu Turkiye: Ankara siap dorong persatuan NATO lewat hubungan Erdogan-Trump Fidan menegaskan Turkiye ingin memanfaatkan hubungan tersebut untuk kepentingan seluruh anggota aliansi serta optimistis pembahasan teknis pada KTT NATO di Ankara akan berjalan lancar

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan hubungan dekat Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi perbedaan pandangan di dalam NATO menjelang KTT NATO di Ankara.

Dalam wawancara dengan The New York Times (NYT) menjelang KTT NATO Ankara, Fidan mengatakan Turkiye akan berupaya memanfaatkan kedekatan kedua pemimpin tersebut untuk memperkuat persatuan di dalam aliansi.

Dia menilai hubungan Erdogan dan Trump dapat membantu meredakan ketegangan di NATO karena bagi Trump hubungan tersebut didasarkan pada rasa saling percaya dan persahabatan.

Fidan menegaskan Turkiye ingin menggunakan hubungan itu demi tujuan yang lebih besar dan untuk kepentingan seluruh keluarga NATO.

Pertemuan teknis NATO diperkirakan berjalan lancar

Menanggapi kritik Trump terhadap NATO, Fidan mengatakan dia memperkirakan pembahasan teknis dalam KTT NATO Ankara akan berlangsung tanpa hambatan.

"Saya tidak melihat adanya masalah dalam hal ini," katanya.

Menurut Fidan, meskipun banyak terjadi pertukaran pernyataan, pada praktiknya tidak banyak perubahan yang terjadi di dalam NATO.

Turkiye bagian dari Eropa

Fidan mengatakan Turkiye dan negara-negara Eropa memiliki kesepahaman mengenai pentingnya NATO.

"Tidak ada yang mempertanyakan perlunya NATO," ujarnya.

Dia menilai peningkatan kerja sama pertahanan di dalam Uni Eropa tidak bertentangan dengan komitmen negara-negara Eropa terhadap NATO.

Menurut Fidan, Turkiye dan negara-negara Eropa harus saling memandang sebagai mitra yang memiliki peran vital dalam keamanan kolektif.

"Kami juga bagian dari Eropa, dan selama kami belum membangun platform keamanan bersama di kawasan Eropa, kami tidak akan pernah merasa benar-benar aman," katanya.

Mutabakat AS-Iran dan perang Rusia-Ukraina

Mengenai nota kesepahaman yang telah ditandatangani Amerika Serikat dan Iran, Fidan mengatakan kedua pihak menunjukkan keseriusan dalam mencapai tujuan akhir secara politik.

Namun, dia menilai nota kesepahaman tersebut masih menyisakan sejumlah isu penting untuk dibahas lebih lanjut, termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi terhadap Teheran, serta lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Terkait perang Rusia-Ukraina, Fidan menegaskan Turkiye siap kembali menjadi mediator dalam perundingan damai, meski dia tidak memperkirakan proses tersebut akan segera dimulai.

Menurutnya, Rusia dan Ukraina sama-sama siap berunding, tetapi proses tersebut tetap memerlukan peran Amerika Serikat.

Fidan menambahkan, yang terpenting bagi Ankara adalah adanya niat dan komitmen yang nyata dari kedua pihak untuk mewujudkan perdamaian.