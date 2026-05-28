Menlu Lebanon desak Israel hentikan serangan di kota kuno Tyre

Beirut mengamati dengan “kesedihan mendalam dan keprihatinan yang mendalam” serangan Israel yang sedang berlangsung di kota kuno Tyre di Lebanon selatan, sambil mendesak penghentian segera serangan tersebut, kata Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raggi pada hari Kamis.

Dalam pernyataan yang diposting di perusahaan media sosial AS X, Raggi mengatakan: “Saya telah mengikuti dengan kesedihan mendalam dan keprihatinan yang mendalam serangan Israel yang sedang berlangsung di kota kuno Tyre.”

Serangan tersebut menghantam “lingkungan tua bersejarah, gereja, masjid, dan landmark budaya yang telah bertahan selama ribuan tahun.”

Ia menambahkan bahwa ia telah meluncurkan “serangkaian kontak diplomatik intensif” yang bertujuan untuk menuntut penghentian “segera” serangan tersebut.

Raggi mengatakan upaya diplomatik tersebut juga dimaksudkan untuk “meningkatkan suara dalam membela warisan peradaban yang seharusnya penting tidak hanya bagi Lebanon, tetapi juga bagi hati nurani seluruh dunia.”

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah intensifikasi serangan Israel di kota Lebanon selatan tersebut, yang merupakan rumah bagi beberapa situs bersejarah dan arkeologi yang diakui secara internasional karena signifikansi budayanya.