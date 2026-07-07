Menhan Turkiye serukan kerja sama NATO-Uni Eropa yang lebih inklusif

Menhan Turkiye Yasar Guler menegaskan penguatan pertahanan Eropa harus memperkuat NATO dan tidak menciptakan struktur yang bersaing dengan aliansi

Menhan Turkiye: Penguatan pertahanan Eropa harus memperkuat NATO, bukan bersaing dengannya Menhan Turkiye Yasar Guler menegaskan penguatan pertahanan Eropa harus memperkuat NATO dan tidak menciptakan struktur yang bersaing dengan aliansi

Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler menegaskan bahwa Ankara menyambut baik upaya Eropa untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertahanan, namun langkah tersebut tidak boleh menjadi pesaing NATO. Menurutnya, penguatan pertahanan Eropa harus memperkuat aliansi dan menjaga eratnya hubungan transatlantik.

Berbicara dalam forum "Allies in Ankara" yang digelar di sela KTT NATO, Guler mengatakan NATO telah berkembang dari era Perang Dingin (NATO 1.0), beralih ke fase manajemen krisis (NATO 2.0), hingga kini memasuki era "NATO 3.0" yang ditandai oleh meningkatnya persaingan kekuatan besar, perang konvensional, serta berbagai krisis regional yang saling berkaitan.

Guler menilai NATO harus mempertahankan pendekatan keamanan 360 derajat yang mencakup ancaman di sayap timur, selatan, hingga kawasan di luar Euro-Atlantik.

Ia menegaskan peningkatan anggaran pertahanan saja tidak cukup, tetapi harus diwujudkan menjadi pasukan siap tempur, personel terlatih, amunisi, logistik yang tangguh, sistem pertahanan udara terpadu, serta kapasitas industri pertahanan yang kuat.

Menurut Guler, pengalaman Turkiye menjadi aset strategis bagi NATO karena negara itu tetap mempertahankan kekuatan militer, kesiapan tempur, dan investasi industri pertahanan ketika banyak negara Eropa mengurangi anggaran militernya pasca-Perang Dingin.

Turkiye kini memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di NATO dan terus berkontribusi dalam berbagai operasi, latihan, serta misi aliansi dari Kosovo hingga Laut Baltik.

Ia juga menekankan bahwa masa depan NATO tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pertahanan, tetapi oleh kemampuan mengubah investasi menjadi kekuatan militer nyata.

Dalam tiga tahun ke depan, Turkiye akan memprioritaskan pengembangan sistem pertahanan udara dan rudal balistik, sistem serangan jarak jauh, serta platform nirawak untuk memenuhi target kemampuan NATO sekaligus kebutuhan nasional.

Guler menambahkan industri pertahanan Turkiye telah mencapai kemajuan signifikan di bidang drone, sistem pertahanan udara, peperangan elektronik, amunisi, kapal perang, teknologi penerbangan, serta sistem komando dan kendali. Menurutnya, kemampuan tersebut dapat membantu menutup kesenjangan produksi NATO jika diintegrasikan secara efektif.

Menutup pidatonya, Guler menyerukan agar kerja sama NATO-Uni Eropa bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh sekutu, termasuk negara nonanggota Uni Eropa seperti Turkiye.

Ia menegaskan Ankara akan terus mendukung transformasi NATO serta memperkuat kemampuan pertahanan dan daya tangkal aliansi.