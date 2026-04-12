Macron desak Iran redakan ketegangan dan jaga keamanan Hormuz

Macron desak Iran redakan ketegangan dan jaga keamanan Selat Hormuz Macron juga menyoroti perlunya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Iran untuk meredakan ketegangan kawasan dan menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan pada Sabtu, Macron mengatakan telah berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan mendorong Teheran memanfaatkan momentum perundingan di Islamabad untuk mencapai penurunan ketegangan yang berkelanjutan.

“Saya mendesaknya untuk memanfaatkan peluang dari pembicaraan di Islamabad guna membuka jalan bagi penurunan ketegangan yang berkelanjutan serta mencapai kesepakatan yang jelas dan mengikat,” tulis Macron di platform X.

Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut harus melibatkan seluruh pihak terkait dan memberikan jaminan kuat bagi keamanan kawasan.

Macron juga menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata, termasuk di wilayah Lebanon.

Selain itu, ia menyatakan Prancis mendukung otoritas Lebanon sebagai satu-satunya pihak sah yang bertanggung jawab atas kedaulatan negara dan pengambilan keputusan masa depan.

Macron menambahkan bahwa Prancis siap berkontribusi dalam upaya memastikan kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.

Pakistan saat ini menjadi tuan rumah perundingan penting yang dinilai sebagai pembicaraan paling signifikan antara Amerika Serikat dan Iran sejak 1979, dengan tujuan mengakhiri konflik kawasan di tengah gencatan senjata dua pekan yang masih rapuh.

Menurut otoritas kesehatan Iran, hampir 3.000 warga Iran tewas sejak perang dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.

Sedikitnya 13 personel militer AS juga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.