Prancis tarik kapal induk Charles de Gaulle dari Timur Tengah

Prancis memulangkan kapal induk Charles de Gaulle ke pangkalan di Toulon setelah perkembangan positif dalam hubungan AS-Iran

Macron: Aset penyapu ranjau tetap siaga meski Charles de Gaulle pulang Prancis memulangkan kapal induk Charles de Gaulle ke pangkalan di Toulon setelah perkembangan positif dalam hubungan AS-Iran

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat mengumumkan kapal induk Charles de Gaulle akan kembali ke pangkalan utamanya di Toulon menyusul perkembangan yang dinilai positif dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Iran.

"Kapal induk Charles de Gaulle akan kembali ke pangkalannya di Toulon, sementara aset penyapu ranjau kami beserta kapal pengawalnya akan tetap dikerahkan dan siap beroperasi bersama mitra-mitra kami," kata Macron melalui platform media sosial X.

Macron mengingatkan bahwa Prancis sebelumnya telah mengerahkan sejumlah aset penyapu ranjau ke Timur Tengah, termasuk dua kapal pemburu ranjau.

Menurut dia, aset tersebut didukung dua fregat dan satu pesawat patroli maritim yang tetap siaga untuk membantu memulihkan pelayaran secara penuh serta menjamin keamanan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Macron menilai penandatanganan kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran pada bulan lalu merupakan langkah penting bagi stabilitas kawasan.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan positif tersebut, perubahan kebutuhan operasional, serta setelah melakukan pembahasan yang konstruktif dengan Sultan Oman, saya memutuskan untuk menyesuaikan pengerahan militer kami," ujarnya.

Macron menegaskan Prancis akan terus menyesuaikan postur militernya sesuai perkembangan situasi di lapangan dan kebutuhan keamanan kawasan.