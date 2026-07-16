Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di sejumlah wilayah Teheran setelah ledakan dilaporkan terjadi di sekitar ibu kota, termasuk di kawasan Parchin dan Pakdasht

Ledakan terdengar di sekitar Teheran, Iran aktifkan sistem pertahanan udara Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di sejumlah wilayah Teheran setelah ledakan dilaporkan terjadi di sekitar ibu kota, termasuk di kawasan Parchin dan Pakdasht

Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di sejumlah wilayah Teheran pada Kamis dini hari menyusul laporan adanya ledakan di dalam dan sekitar ibu kota.

Otoritas setempat juga melaporkan ledakan terdengar di Pakdasht, sementara pasukan penyelamat dikerahkan ke sejumlah lokasi yang terdampak.

Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan sistem pertahanan udara diaktifkan di beberapa kawasan, termasuk Teheran bagian timur dan barat.

Tasnim juga mengutip laporan awal mengenai ledakan di sekitar Parchin dan Pakdasht yang berada di tenggara Teheran.

Gubernur Pakdasht secara terpisah mengonfirmasi sistem pertahanan udara di kota tersebut telah diaktifkan dan mengatakan ledakan memang terdengar di wilayahnya.

Tidak ada korban di Parchin dan Pakdasht

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kemudian menyatakan tidak ada korban jiwa di Parchin maupun Pakdasht, menurut laporan kantor berita Fars.

Fars juga mengutip juru bicara di Provinsi Semnan yang mengatakan sebagian area Bandara Semnan menjadi sasaran "serangan udara musuh."

Menurutnya, tim penyelamat sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah serangan tersebut.

"Untungnya, kawasan permukiman di kota-kota dan desa-desa di Provinsi Semnan tidak mengalami serangan malam ini. Masyarakat tidak perlu memperhatikan berita maupun rumor yang disebarkan media musuh dan tidak perlu merasa khawatir," kata juru bicara tersebut.

Ketegangan Iran-AS terus meningkat

Perkembangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz.

Kedua negara terus saling melancarkan serangan meskipun sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai yang bersifat permanen.