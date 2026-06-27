Lebanon dan Israel capai kesepakatan kerangka untuk akhiri konflik

Efe Ozkan
27 Juni 2026•Update: 27 Juni 2026
Lebanon dan Israel pada Jumat menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat setelah lima putaran perundingan di Washington, dengan tujuan mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian serta keamanan yang berkelanjutan antara kedua negara.
Rincian kesepakatan tidak diumumkan saat penandatanganan, namun naskah lengkapnya kemudian dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Dokumen berisi 14 poin tersebut menegaskan tujuan bersama untuk mewujudkan "perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan" di Lebanon, mengakhiri konflik, menjamin kedaulatan dan keamanan kedua negara, serta membangun hubungan bertetangga yang damai.
Israel hingga kini masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian telah diduduki selama puluhan tahun dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023-2024. Dalam ofensif terakhirnya, pasukan Israel maju lebih dari 10 kilometer ke wilayah Lebanon.
Menurut data resmi Lebanon, sejak 2 Maret 2026 serangan Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 lainnya, serta menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.
Berikut poin-poin utama dalam kesepakatan kerangka tersebut:
- Lebanon dan Israel menyatakan niat untuk mengakhiri konflik, secara resmi mengakhiri keadaan perang, serta menyelesaikan seluruh persoalan yang masih tersisa melalui perundingan langsung yang dimediasi Amerika Serikat.
- Kedua pihak menyepakati proses bertahap, di mana tentara Lebanon akan memulihkan otoritas negara di seluruh wilayah, seluruh kelompok bersenjata non-negara akan dilucuti, dan pasukan Israel akan ditarik secara bertahap dari wilayah Lebanon.
- Tentara Lebanon akan mengambil alih kendali di dua zona percontohan awal setelah kelompok bersenjata non-negara dilucuti, sehingga memungkinkan penarikan bertahap pasukan Israel, dimulainya rekonstruksi, dan kembalinya warga sipil. Zona-zona tambahan akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
- Lebanon berkomitmen memulihkan kedaulatan penuh atas wilayahnya, melucuti seluruh kelompok bersenjata non-negara, serta memastikan hanya negara yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan, dengan dukungan internasional dan negara-negara Arab yang dipimpin Amerika Serikat.
- Israel menyatakan tidak memiliki ambisi teritorial di Lebanon dan menilai pelucutan senjata Hizbullah serta kelompok bersenjata non-negara lainnya akan menghilangkan kebutuhan akan operasi maupun kehadiran militer Israel di masa mendatang.
- Lebanon menegaskan kembali bahwa hanya aparat keamanan negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan nasional, serta menolak penggunaan kekuatan oleh aktor negara maupun non-negara tanpa otorisasi resmi.
- Lebanon dan Israel sama-sama menegaskan hak untuk membela diri, namun menyatakan tidak ada pihak ketiga yang dapat bertindak atas nama mereka. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok koordinasi militer yang didukung Amerika Serikat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
- Kedua pihak mendukung terwujudnya Lebanon yang aman di bawah kedaulatan penuh negara, tanpa ancaman dari kelompok bersenjata non-negara terhadap kedua negara. Pengerahan tentara Lebanon, kembalinya warga sipil, serta keamanan di Israel utara dipandang sebagai elemen penting bagi perdamaian jangka panjang.
- Amerika Serikat akan mendukung penguatan kendali tentara Lebanon di seluruh wilayah negara itu serta pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, dengan bantuan baru yang dikaitkan pada pencapaian yang dapat diverifikasi, transparansi, dan pengawasan.
- Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk membantu membangun kembali infrastruktur dan perekonomian Lebanon melalui bantuan rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, dan investasi guna mendukung pemulihan jangka panjang.
- Lebanon dan Amerika Serikat berkomitmen mencegah dana rekonstruksi mengalir kepada kelompok bersenjata non-negara maupun pihak yang berafiliasi, serta akan mengambil langkah hukum terhadap mereka.
- Lebanon dan Israel akan membentuk kelompok kerja serta jalur komunikasi langsung yang difasilitasi Amerika Serikat untuk menyusun perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif serta mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
- Kedua negara berkomitmen mengambil langkah-langkah dengan itikad baik, termasuk mengakhiri tindakan permusuhan di forum internasional, mengupayakan pemulangan jenazah, serta pembebasan para tahanan.
- Pemerintah Lebanon dan Israel mengakui peran Amerika Serikat dalam mendukung upaya mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, serta menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Donald Trump.