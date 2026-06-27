Lebanon dan Israel capai kesepakatan kerangka untuk akhiri konflik

Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka 14 poin yang dimediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik, mengatur penarikan pasukan Israel, serta mendukung rekonstruksi dan keamanan Lebanon

Lebanon dan Israel sepakati kerangka perdamaian yang dimediasi AS Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka 14 poin yang dimediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik, mengatur penarikan pasukan Israel, serta mendukung rekonstruksi dan keamanan Lebanon

Lebanon dan Israel pada Jumat menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat setelah lima putaran perundingan di Washington, dengan tujuan mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian serta keamanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

Rincian kesepakatan tidak diumumkan saat penandatanganan, namun naskah lengkapnya kemudian dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Dokumen berisi 14 poin tersebut menegaskan tujuan bersama untuk mewujudkan "perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan" di Lebanon, mengakhiri konflik, menjamin kedaulatan dan keamanan kedua negara, serta membangun hubungan bertetangga yang damai.

Israel hingga kini masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian telah diduduki selama puluhan tahun dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023-2024. Dalam ofensif terakhirnya, pasukan Israel maju lebih dari 10 kilometer ke wilayah Lebanon.

Menurut data resmi Lebanon, sejak 2 Maret 2026 serangan Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 lainnya, serta menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Berikut poin-poin utama dalam kesepakatan kerangka tersebut: