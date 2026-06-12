Terobosan diplomatik muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran dalam beberapa hari terakhir

Laporan: Teheran dan Washington sepakat secara prinsip untuk hentikan konflik Terobosan diplomatik muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran dalam beberapa hari terakhir

Iran dan Amerika Serikat disebut telah mencapai “kesepakatan prinsip” mengenai gencatan senjata setelah serangkaian perundingan yang dimediasi Qatar berhasil mempersempit perbedaan pandangan antara kedua negara.

Mengutip sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, Axios pada Kamis melaporkan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai kesepahaman awal terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, serta pembentukan kerangka pembahasan isu nuklir selama masa gencatan senjata 60 hari.

Menurut laporan tersebut, pada Rabu para pejabat Qatar dan Iran meyakini bahwa mereka telah menyelesaikan penyusunan teks kesepakatan yang juga dapat memenuhi tuntutan Amerika Serikat.

Meski demikian, kesepakatan itu masih menunggu persetujuan akhir dari Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei sebelum dapat diberlakukan.

Perkembangan tersebut muncul di tengah meningkatnya optimisme mengenai peluang tercapainya penyelesaian diplomatik atas konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.

Sebelumnya pada Kamis, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembatalan rencana serangan militer terhadap Iran dan menyatakan bahwa kesepakatan dengan Teheran “hampir sepenuhnya selesai”.

Trump juga mengindikasikan bahwa pengumuman mengenai upacara penandatanganan kesepakatan akan disampaikan dalam waktu dekat.

Laporan mengenai tercapainya kesepakatan prinsip itu muncul setelah beberapa hari ketegangan militer meningkat di kawasan menyusul serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah target di Iran dan langkah Teheran yang mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas maritim.

Jika disetujui oleh seluruh pihak terkait, kesepakatan tersebut berpotensi menjadi langkah penting menuju perundingan yang lebih luas mengenai isu keamanan dan program nuklir Iran.