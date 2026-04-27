Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata berlaku

Langgar gencatan senjata, Israel bunuh warga sipil dan rusak infrastruktur di Lebanon

Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon selatan dan memutus akses jalan menuju kota Kafra, meski gencatan senjata masih berlaku.

Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan serangan terjadi pada Senin dini hari dengan menargetkan pintu masuk kota Kafra di Lebanon selatan.

Sementara itu, militer Israel menyatakan sirene serangan udara berbunyi di wilayah utara Israel, termasuk di kawasan Arab al-Aramshe, akibat apa yang disebut sebagai “infiltrasi pesawat musuh”.

Sehari sebelumnya, sedikitnya 14 orang, termasuk dua anak-anak, tewas dan 37 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan sejumlah wilayah di Lebanon selatan, menandai eskalasi sejak gencatan senjata diberlakukan.

Data tersebut dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon dan NNA, yang juga menyebut militer Israel melakukan penghancuran rumah dan infrastruktur antara kota Yaroun dan Bint Jbeil di wilayah selatan.

Israel terus melancarkan serangan udara dan operasi darat di Lebanon selatan sejak serangan lintas batas oleh Hizbullah pada 2 Maret. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari.

Sejak 2 Maret, serangan Israel yang meluas di Lebanon telah menewaskan lebih dari 2.500 orang dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, menurut otoritas Lebanon.

Gencatan senjata selama 10 hari pertama kali diumumkan pada 16 April, namun berulang kali dilanggar oleh Israel.

Pada Kamis, Presiden AS Donald Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama tiga pekan setelah putaran kedua negosiasi tingkat tinggi di Gedung Putih.