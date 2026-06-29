Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung, namun pemulihannya dinilai rapuh di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran

Lalu lintas Selat Hormuz melambat usai serangan terhadap kapal Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung, namun pemulihannya dinilai rapuh di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran

Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz masih berlangsung dengan ritme yang lebih lambat sepanjang akhir pekan setelah serangan terhadap dua kapal kembali memicu kekhawatiran mengenai keamanan salah satu jalur energi terpenting di dunia.

Data pelacakan menunjukkan sejumlah kapal masih melintasi selat tersebut setelah kapal kontainer berbendera Singapura Ever Lovely mengalami kerusakan pada 25 Juni dan kapal tanker berbendera Panama M/T Kiku diserang pada 27 Juni.

Aktivitas pelayaran yang masih berlangsung menunjukkan sebagian operator tetap bersedia menggunakan jalur tersebut. Namun, perlambatan arus pelayaran mencerminkan kepercayaan yang belum merata di kalangan pemilik kapal, perusahaan asuransi, dan penyewa kapal setelah eskalasi terbaru.

Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura menyatakan Ever Lovely mengalami kerusakan ringan pada bagian anjungan akibat proyektil yang belum diketahui jenisnya saat meninggalkan Selat Hormuz. Kapal tersebut kemudian berhasil menyelesaikan pelayarannya dan seluruh 21 awak dilaporkan selamat.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukan Iran menyerang M/T Kiku menggunakan drone satu arah ketika kapal tanker itu berlayar di dekat Selat Hormuz sambil membawa lebih dari dua juta barel minyak mentah. CENTCOM mengatakan pihaknya kemudian melancarkan serangan tambahan terhadap sejumlah target di Iran sebagai respons.

Meski terjadi serangan, sejumlah kapal tetap melintasi jalur tersebut sepanjang akhir pekan, termasuk kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar (VLCC) yang kosong memasuki Teluk Persia serta kapal tanker bermuatan penuh yang keluar dari kawasan itu.

Kapal kontainer berbendera Prancis CMA CGM Galapagos juga keluar dari Selat Hormuz dan kemudian berlabuh di lepas pantai Muscat, Oman, menurut sumber maritim. Kapal tersebut sebelumnya termasuk di antara kapal-kapal yang sempat terjebak di Teluk Persia sejak konflik pecah pada akhir Februari.

Sementara itu, data dari platform pelacakan Windward menunjukkan pada 27 Juni terdapat 24 kapal yang masuk dan 16 kapal yang keluar melalui Selat Hormuz, sehingga total terdapat 40 kapal yang melintas.

Arus kapal yang masuk didominasi kapal tanker, yakni 13 dari 24 kapal, dengan banyak kapal berbendera Iran, termasuk Touskla, Dan, Hawk, dan Jairan. Sementara itu, arus keluar didominasi jalur utara dengan sekitar 4,1 juta barel minyak mentah diangkut oleh tiga kapal tanker bermuatan penuh.

Pergerakan kapal tanker kosong menuju Teluk Persia dinilai penting bagi negara-negara produsen energi di kawasan yang berupaya memulihkan ekspor setelah berbulan-bulan terganggu.

VLCC dibutuhkan untuk memuat minyak mentah di terminal-terminal kawasan Teluk, sehingga keraguan pemilik kapal dapat memperlambat pemulihan ekspor meski perundingan diplomatik masih berlangsung.

Joint Maritime Information Center menaikkan tingkat ancaman keamanan maritim di Selat Hormuz menjadi "substantial" atau tinggi setelah serangan terbaru, serta memperingatkan kapal-kapal mengenai ancaman ranjau laut dan aktivitas angkatan laut yang berkaitan dengan operasi pembersihan ranjau.

Sentimen para pemilik kapal juga masih beragam. Sejumlah kapal yang sebelumnya membatalkan atau menunda pelayaran belum kembali mencoba melintas, sementara kapal lainnya memilih menggunakan jalur utara yang ditetapkan Iran atau jalur selatan yang berada dekat wilayah Oman.

Persoalan jalur pelayaran menjadi salah satu sumber ketegangan dalam kerangka kesepakatan sementara Amerika Serikat-Iran. Teheran menegaskan kapal-kapal harus menggunakan jalur yang disetujui otoritas Iran, sedangkan Washington mendukung kebebasan pelayaran komersial yang aman di Selat Hormuz.

Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global dan merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak, gas alam cair (LNG), serta produk olahan minyak.

Lalu lintas di jalur laut tersebut sempat merosot tajam selama perang Amerika Serikat-Iran akibat blokade dan meningkatnya risiko keamanan yang membuat banyak kapal tertahan di dalam maupun di luar Teluk Persia. Pembukaan kembali sebagian jalur tersebut membantu meredakan tekanan di pasar minyak, namun serangan terbaru menunjukkan proses normalisasi masih rapuh.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan tanggung jawab atas Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan Teheran.

Axios melaporkan Amerika Serikat dan Iran telah sepakat menghentikan serangan dan akan bertemu di Doha pekan ini untuk menyelesaikan perselisihan terkait Selat Hormuz.