Pergerakan kapal tanker minyak dan LNG melambat drastis di tengah meningkatnya ketegangan AS-Iran, memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz hampir lumpuh usai serangan baru AS ke Iran Pergerakan kapal tanker minyak dan LNG melambat drastis di tengah meningkatnya ketegangan AS-Iran, memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz hampir terhenti pada Kamis dini hari setelah serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran serta kembali terjadinya serangan terhadap kapal-kapal komersial mengguncang kepercayaan terhadap keamanan salah satu jalur energi terpenting di dunia.

Berdasarkan data pelacakan kapal, sebagian besar pergerakan kapal hanya terlihat di jalur yang disetujui Iran di sisi utara selat, sementara koridor pelayaran yang didukung Amerika Serikat melalui Oman tampak nyaris tidak dilalui kapal.

Di antara kapal-kapal berukuran besar, hanya sebuah supertanker yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan tengah meninggalkan Teluk Persia, serta sebuah kapal kontainer berbendera Iran yang terpantau melintas di selat tersebut. Data pelayaran publik mengidentifikasi kapal kontainer itu sebagai Touska.

Perlambatan ini menjadi pembalikan tajam setelah sempat terjadi pemulihan aktivitas pelayaran menyusul kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran pada pertengahan Juni, yang memungkinkan Selat Hormuz kembali dibuka dan pengiriman kargo yang sempat tertunda mulai bergerak keluar dari kawasan Teluk.

Mengutip data Kpler yang dilaporkan Bloomberg, sebanyak 14 kapal pengangkut komoditas melintasi Selat Hormuz ke dua arah pada Rabu, menjadi jumlah terendah sejak kesepakatan damai sementara dicapai.

Selama tiga pekan setelah kesepakatan tersebut, rata-rata 34 kapal komoditas melintasi selat setiap hari, dengan puncaknya mencapai 59 kapal pada 24 Juni.

Gangguan terbaru dipicu oleh serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz, termasuk kapal pengangkut gas alam cair (LNG) asal Qatar dan kapal tanker minyak yang terkait dengan Arab Saudi. Insiden tersebut mendorong Washington melancarkan gelombang baru serangan terhadap sasaran-sasaran di Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir.

Pergerakan kapal tanker LNG melalui Selat Hormuz masih terhenti, sementara dua kapal kosong baru memasuki Teluk Oman dan bergerak menuju pintu masuk timur Selat Hormuz.

Laporan pelacakan kapal juga menunjukkan sejumlah kapal terdampak gangguan tersebut, termasuk kapal LNG yang dioperasikan QatarEnergy, yakni Al Ghariya, Duhail, dan Al Ruwais, yang memutuskan berbalik arah sebelum memasuki selat.

Selain itu, kapal tanker minyak mentah berbendera India Lila Vadinar, yang mengangkut minyak asal Kuwait, juga melakukan putar balik di lepas pantai Oman.

Di sisi lain, beberapa kapal tanker minyak mentah seperti Mercury Hope, Tenjun, dan Pertamina Pride berhasil keluar dari Selat Hormuz pada awal pekan ini meski situasi keamanan terus memburuk.

Laporan pelacakan juga menunjukkan adanya indikasi gangguan elektronik kembali terjadi di Teluk Oman. Beberapa kapal tampak bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar pada sistem pelacakan, yang diduga menunjukkan gangguan terhadap sinyal navigasi dan berpotensi memengaruhi keakuratan data pelayaran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Menurut International Energy Agency, sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari—atau sekitar seperempat perdagangan minyak dunia melalui jalur laut pada 2025—melewati selat tersebut. Sebagian besar ekspor LNG dari Qatar dan Uni Emirat Arab juga dikirim melalui jalur itu, sehingga gangguan berkepanjangan berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap pasar minyak dan gas global.