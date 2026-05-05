Korea Selatan bahas respons insiden kapal di Selat Hormuz di tengah seruan AS AS mendorong Seoul bergabung dalam misi maritim di kawasan tersebut

Pemerintah Korea Selatan membahas langkah respons atas insiden ledakan yang memicu kebakaran di kapal kargo yang dioperasikan perusahaan pelayaran negara itu di Selat Hormuz, di tengah seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Seoul bergabung dalam misi maritim pimpinan AS.

Pertemuan di kantor kepresidenan pada Selasa yang dihadiri Kepala Staf Presiden Kang Hoon-sik dan pejabat senior lainnya belum mengungkapkan rincian pembahasan kepada media, menurut laporan Yonhap News.

Seoul menyatakan tengah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti dan kronologi ledakan di kapal yang dioperasikan Korea Selatan tersebut.

“Kami akan dapat memastikan penyebab pasti insiden setelah melakukan pemeriksaan kerusakan begitu kapal berhasil ditarik,” kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, seperti dikutip The Korea Times.

Insiden terjadi pada Senin malam saat kapal HMM Namu berlabuh di lepas pantai Uni Emirat Arab. Kebakaran bermula di ruang mesin, dan awak kapal berupaya memadamkan api selama sekitar empat jam menggunakan sistem karbon dioksida di kapal.

Seluruh 24 awak kapal, yang terdiri atas enam warga Korea Selatan dan 18 warga negara asing, dipastikan selamat. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan.

Seorang pejabat dari HMM Co., operator kapal tersebut, mengatakan belum dapat dipastikan apakah insiden disebabkan oleh serangan eksternal atau gangguan internal.

Sebanyak 26 kapal berbendera Korea Selatan dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz.

Menyusul insiden itu, Trump mendorong Korea Selatan untuk bergabung dalam misi di Selat Hormuz. “Mungkin sudah waktunya Korea Selatan ikut bergabung dalam misi ini,” ujarnya.

Pada Senin, media pemerintah Iran melaporkan dua rudal menghantam kapal Angkatan Laut AS di dekat Pulau Jask di Teluk Oman, namun klaim tersebut dibantah tegas oleh pihak Amerika Serikat.

Ketegangan meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan bahwa setiap kapal yang melanggar protokol pelayaran yang ditetapkan Teheran di Selat Hormuz akan “dihentikan secara paksa”.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

Sejak 13 April, AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur strategis tersebut.

Gencatan senjata selama dua pekan mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti perundingan langsung di Islamabad pada 11-12 April, namun belum menghasilkan kesepakatan damai jangka panjang. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan batas waktu baru.