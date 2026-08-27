Korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-China meningkat menjadi 362 orang, sementara lebih dari 1.300 lainnya masih hilang dan operasi pencarian terus dilakukan dengan helikopter serta drone

Korban tewas banjir Nepal-China bertambah jadi 362 orang, lebih dari 1.300 hilang Korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-China meningkat menjadi 362 orang, sementara lebih dari 1.300 lainnya masih hilang dan operasi pencarian terus dilakukan dengan helikopter serta drone

Korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di sepanjang perbatasan Nepal-China melonjak menjadi 362 orang, sementara lebih dari 1.300 orang masih hilang dan terputusnya jaringan komunikasi semakin menyulitkan operasi pencarian dan penyelamatan pada Kamis.

Kepolisian Nepal mengonfirmasi 359 orang tewas dan 826 lainnya masih hilang, termasuk wisatawan, warga negara asing, pejabat sipil, tentara, polisi, dan warga setempat, menurut laporan Kathmandu Post.

Perdana Menteri Nepal Balen Shah pada Kamis juga mengunjungi Bidur di Distrik Nuwakot untuk meninjau wilayah terdampak.

Menurut Badan Pariwisata Nepal, lebih dari 650 wisatawan asing dan lokal masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal.

Mereka termasuk 65 warga Amerika Serikat (AS), 53 warga Ukraina, 51 warga Malaysia, 35 warga Australia, 33 warga Inggris, 25 warga Kanada, masing-masing sembilan warga Singapura dan Korea Selatan, serta delapan warga Jerman.

Pemerintah India pada Kamis mengatakan 288 warganya masih belum dapat dihubungi di wilayah Nepal setelah bencana tersebut.

Otoritas di Beijing mengonfirmasi tiga orang tewas dan mengatakan 558 lainnya masih hilang di Tibet, yang secara resmi disebut Beijing sebagai Daerah Otonomi Xizang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan 260 warga negara asing termasuk di antara mereka yang masih hilang.

Kementerian Luar Negeri China juga mengatakan 100 warga China masih hilang di wilayah Nepal akibat banjir bandang tersebut.

Komunikasi terputus

Pemerintah Nepal menetapkan Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading sebagai "wilayah krisis bencana" selama tiga bulan.

Otoritas Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Nepal meminta operator helikopter dan drone berkoordinasi dengan pemerintah distrik, lembaga keamanan, dan pemerintah daerah dalam operasi penyelamatan.

Otoritas juga meminta warga yang terjebak untuk menyalakan api dan menghasilkan asap guna memberikan tanda mengenai lokasi mereka.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal mengatakan warga India yang hilang termasuk 73 orang yang bekerja di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Trishuli-1.

"Jaringan komunikasi di wilayah tersebut telah terputus sepenuhnya sehingga sulit untuk menghubungi orang-orang yang berada di lapangan," kata Jaiswal.

Tentara dan helikopter dikerahkan

Berdasarkan citra satelit, banjir kemungkinan dipicu oleh pecahnya bongkahan es besar dari gletser Himalaya sekitar 20 kilometer timur laut perlintasan perbatasan Rasuwa-Rasuwagadhi.

Runtuhan tersebut membawa berton-ton es dan batu ke Sungai Bhotekoshi di bawahnya.

Pemerintah Nepal mengatakan pihaknya merelokasi warga yang mengungsi serta mengerahkan tentara dan operator helikopter swasta untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.

Tentara Nepal telah mengerahkan ratusan personel dan berbagai sarana militer, termasuk helikopter untuk mengevakuasi warga ke tempat aman.

Distrik Chitwan di Provinsi Bagmati mencatat jumlah korban tewas tertinggi dengan 64 orang, disusul Dhading sebanyak 27 orang dan Nawalparasi East sebanyak 22 orang.

Kepolisian Nepal mengatakan 28 anggotanya juga masih dinyatakan hilang.

Menurut laporan awal, banjir menghancurkan 19 jembatan dan sekitar 40 kilometer ruas jalan utama, memutus jalur transportasi dan semakin mempersulit operasi penyelamatan.

Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal mengatakan banjir menyebabkan "kerusakan ekstrem" di sejumlah distrik dan mengingatkan bahwa informasi yang tersedia sejauh ini masih bersifat awal.

Ia menyerukan peningkatan kewaspadaan di sepanjang bantaran Sungai Bhotekoshi dan Trishuli di distrik Nuwakot, Dhading, Gorkha, dan Chitwan karena risiko masih tinggi.

India, China, dan Bank Dunia telah bergerak mengoordinasikan bantuan keuangan untuk operasi penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir, menurut Kementerian Keuangan Nepal.

Menteri Luar Negeri India mengatakan pada Kamis pagi bahwa New Delhi telah mengirim pesawat kedua yang membawa 37,5 ton bantuan kemanusiaan dan bahan penanggulangan bencana, obat-obatan, serta paket makanan untuk Nepal.

Tiga tewas, 558 hilang di Tibet

Sedikitnya tiga orang tewas dan 558 lainnya masih hilang di Kabupaten Gyirong, China, setelah bencana longsor lumpur, menurut laporan media pemerintah China.

Longsor lumpur melanda Pelabuhan Gyirong di Daerah Otonomi Xizang di China barat daya, yang umum dikenal sebagai Tibet, menurut kantor berita Xinhua pada Kamis.

Sebuah kelompok pengarahan dari Tentara Pembebasan Rakyat China dikirim ke wilayah terdampak pada Kamis untuk mengoordinasikan operasi penyelamatan bersama yang dilakukan personel militer.

Perlintasan perbatasan Gyirong merupakan jalur utama bagi wisatawan dan lalu lintas antara China dan Nepal.

State Grid Xizang Electric Power Company Limited tengah menyiapkan pasokan listrik darurat di Kota Gyirong.

Kementerian Manajemen Darurat China dan Administrasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional juga mengirim lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dan personel penyelamat ke wilayah terdampak.

Pesawat carter pertama yang membawa tim penyelamat tiba di sebuah bandara di Kota Xigaze pada Kamis pagi.