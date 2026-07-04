Koalisi pimpinan Arab Saudi menegaskan akan membalas setiap ancaman Houthi terhadap kerajaan dan kedaulatan Yaman dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Koalisi Arab Saudi siap merespons ancaman Houthi dengan tindakan tegas Koalisi pimpinan Arab Saudi menegaskan akan membalas setiap ancaman Houthi terhadap kerajaan dan kedaulatan Yaman dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada Sabtu menegaskan akan merespons "dengan tekad dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap setiap upaya yang menargetkan Arab Saudi atau melanggar kedaulatan Yaman setelah muncul ancaman dari kelompok Houthi.

Juru bicara koalisi Turki al-Malki dalam sebuah pernyataan mengatakan ancaman Houthi terhadap Arab Saudi hanyalah upaya mengalihkan perhatian dari pelanggaran serius yang mereka lakukan terhadap rakyat Yaman.

Dia menuduh kelompok tersebut berupaya "mengekspor bencana ekonomi dan penderitaan rakyat Yaman" yang mereka timbulkan, sekaligus mengalihkan perhatian dari penolakan yang mereka hadapi dari berbagai kelompok suku dan masyarakat Yaman dengan menyalahkan negara-negara tetangga.

Al-Malki mengatakan Arab Saudi, koalisi, dan mitra internasional telah berupaya mengurangi penderitaan rakyat Yaman akibat pengambilalihan kekuasaan oleh Houthi serta menyelesaikan krisis melalui peta jalan yang diterima pemerintah Yaman namun ditolak Houthi. Menurut dia, kelompok itu justru menyerang jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Laut Merah bagian selatan serta Selat Bab al-Mandab.

"Koalisi akan merespons dengan tekad dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap setiap upaya yang menargetkan Kerajaan Arab Saudi, warga negara, penduduk, dan aset nasionalnya, maupun setiap upaya melanggar kedaulatan Republik Yaman, sesuai dengan hukum humaniter internasional yang berlaku," kata Al-Malki.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengancam akan melancarkan serangan "menyeluruh" terhadap bandara-bandara dan kepentingan vital Arab Saudi.

Saree mengklaim pasukan Houthi menggunakan rudal pertahanan udara untuk memaksa pesawat tempur Arab Saudi membatalkan upaya menghalangi sebuah pesawat sipil Iran mendarat di Bandara Internasional Sanaa pada Jumat.

Menurut Saree, pesawat tersebut membawa lebih dari 200 penumpang yang terlantar, terluka, dan sakit.

Media Yaman menyebut penerbangan itu merupakan penerbangan Iran pertama yang dikonfirmasi secara terbuka menuju Bandara Sanaa dalam hampir satu dekade, meski hingga Sabtu Iran belum memberikan konfirmasi resmi.

Sementara itu, Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman menggelar rapat darurat pada Jumat dan menyebut penerbangan tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap kedaulatan Yaman serta bentuk pembangkangan nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan juga mendesak PBB agar beralih dari sekadar mengecam menjadi mengambil langkah pencegahan terhadap Iran.