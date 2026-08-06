Ketua Parlemen Turkiye: RUU solidaritas nasional perkuat demokrasi dan persatuan

Ketua Parlemen Turkiye menilai RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial merupakan tonggak penting menuju terwujudnya "Turkiye Bebas Teror" karena berhasil menyatukan berbagai kekuatan politik dalam satu tujuan nasional

Ketua Parlemen Turkiye sebut RUU solidaritas nasional perkuat persatuan rakyat Ketua Parlemen Turkiye menilai RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial merupakan tonggak penting menuju terwujudnya "Turkiye Bebas Teror" karena berhasil menyatukan berbagai kekuatan politik dalam satu tujuan nasional

Ketua Majelis Agung Nasional Turkiye (TBMM) Numan Kurtulmus mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial menjadi langkah penting dalam mewujudkan target "Turkiye Bebas Teror".

Menurutnya, RUU tersebut akan memperkuat persatuan nasional sekaligus membuka jalan bagi babak baru bagi Turkiye.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial Turkiye, NSosyal, pada Rabu, Kurtulmus mengatakan inisiatif legislasi tersebut berhasil menyatukan berbagai kelompok politik yang memiliki pandangan berbeda dalam satu tujuan nasional bersama.

"Karya yang berhasil menyatukan berbagai pandangan politik di atas landasan bersama yang begitu penting ini merupakan tonggak penting yang akan memperkuat ketahanan internal negara kita serta semakin mengokohkan persatuan nasional dan semangat persaudaraan sejalan dengan target 'Turkiye Bebas Teror'," kata Kurtulmus.

RUU diajukan berdasarkan rekomendasi komisi parlemen

RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial diajukan ke parlemen Turkiye berdasarkan laporan yang disusun Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi.

Kurtulmus menyebut kerja komisi tersebut sebagai "contoh demokrasi yang unik" karena berhasil mempertemukan pengalaman negara dan kebijaksanaan kolektif bangsa di bawah naungan parlemen.

Menurutnya, RUU tersebut berpotensi membuka jalan menuju babak baru pada abad kedua Republik Turkiye dengan memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh kepercayaan dan solidaritas nasional.

Kurtulmus apresiasi semua pihak yang terlibat

Kurtulmus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh partai politik yang berkontribusi dalam proses penyusunan RUU, para perwakilan organisasi masyarakat sipil yang memberikan pandangan dan rekomendasi, serta insan media yang mengikuti proses tersebut secara bertanggung jawab.

Ia berharap RUU tersebut dapat memberikan manfaat bagi Turkiye dan seluruh rakyatnya.