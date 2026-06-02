Iran ancam keluar dari proses negosiasi jika serangan ke Lebanon terus berlanjut

Ketua Parlemen Iran Qalibaf memperingatkan Iran tidak hanya akan menghentikan negosiasi, tetapi juga akan mengambil sikap terhadap Israel jika serangan terus berlanjut.

Ketua Parlemen Iran ancam hentikan perundingan dengan AS jika serangan Israel ke Lebanon berlanjut Ketua Parlemen Iran Qalibaf memperingatkan Iran tidak hanya akan menghentikan negosiasi, tetapi juga akan mengambil sikap terhadap Israel jika serangan terus berlanjut.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf memperingatkan bahwa perundingan dengan Amerika Serikat dapat dihentikan jika serangan Israel terhadap Lebanon terus berlanjut.

Menurut pernyataan yang dikutip kantor berita Fars pada Senin, peringatan tersebut disampaikan Qalibaf dalam percakapan telepon dengan Ketua Parlemen Lebanon sekaligus pemimpin Gerakan Amal, Nabih Berri.

Fars melaporkan bahwa Qalibaf mengatakan Iran dalam dua hari terakhir secara serius mengupayakan penghentian serangan Israel. Ia memperingatkan bahwa jika “kejahatan” tersebut terus berlanjut, Teheran tidak hanya akan menghentikan proses negosiasi, tetapi juga akan “berdiri melawan” Israel.

Qalibaf juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai antara Teheran dan Washington harus mencakup penghentian serangan di seluruh medan konflik, terutama di Lebanon.

Ia menambahkan bahwa Iran bertekad untuk mewujudkan gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon, khususnya di bagian selatan negara tersebut.

Ketua Parlemen Iran itu juga menggambarkan hubungan Iran dan Lebanon sebagai hubungan yang “tidak terpisahkan”, serta memuji Hizbullah dan Gerakan Amal atas apa yang disebutnya sebagai upaya membela Lebanon dan komunitas Muslim secara lebih luas.

Sementara itu, Berri mengatakan kepada Qalibaf bahwa Lebanon “tidak akan pernah melupakan” sikap positif Iran pada tahap sensitif saat ini, menurut laporan Fars.

Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 17 April dan kemudian diperpanjang selama 45 hari setelah perundingan tidak langsung yang dimediasi Amerika Serikat.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 3.400 orang tewas dalam serangan sejak 2 Maret.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan perluasan operasi militer, sementara pasukan Israel berhasil menguasai Kastel Beaufort yang memiliki nilai strategis.