Ketua Komite Militer NATO Giuseppe Cavo Dragone menilai Turkiye memegang peran yang sangat penting bagi NATO berkat posisi geopolitik, kekuatan militer, dan industri pertahanannya

Ketua Komite Militer NATO: Turkiye pegang peran yang sangat penting secara geografis maupun militer Ketua Komite Militer NATO Giuseppe Cavo Dragone menilai Turkiye memegang peran yang sangat penting bagi NATO berkat posisi geopolitik, kekuatan militer, dan industri pertahanannya

Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavo Dragone menegaskan Turkiye memegang peran yang sangat penting bagi aliansi, baik dari sisi geografis maupun militer. Menurut dia, Turkiye merupakan sekutu yang kuat dengan kapasitas militer besar, industri pertahanan yang berkembang pesat, serta posisi strategis yang menjadikannya salah satu pilar utama NATO.

Dalam wawancara dengan Anadolu menjelang KTT NATO ke-36 yang akan digelar di Ankara pada 7-8 Juli, Cavo Dragone mengatakan NATO saat ini berada dalam kondisi yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan bergerak ke arah yang benar meski masih menghadapi sejumlah tantangan.

Dia mengatakan seluruh negara anggota kini menyadari ancaman keamanan yang dihadapi sehingga pada KTT NATO di Den Haag tahun lalu telah berkomitmen meningkatkan investasi pertahanan. Menurutnya, kini yang dibutuhkan bukan lagi sekadar komitmen, melainkan implementasi nyata di lapangan.

"Saya yakin NATO saat ini lebih kuat dan lebih bertekad. Inilah aliansi yang dibutuhkan dunia saat ini," katanya.

Harapan untuk KTT NATO di Ankara

Cavo Dragone mengatakan dari sudut pandang militer, yang terpenting bukanlah isi deklarasi, melainkan langkah konkret yang dihasilkan.

"Bagi kami, deklarasi itu mudah dibuat. Yang kami butuhkan adalah dampak nyata di lapangan. Karena itu, harapan terbesar kami adalah seluruh komitmen yang telah diberikan benar-benar dilaksanakan," ujarnya.

Dia juga berharap negara-negara anggota memperkuat komitmen terhadap Ukraina serta menjaga momentum positif di sektor industri pertahanan.

Menurut dia, Eropa juga mampu mengisi kekosongan apabila Amerika Serikat mengurangi kontribusi militernya di kawasan tersebut.

Dia menilai langkah meningkatkan investasi pertahanan dan memperkuat kemampuan menjaga keamanan wilayah sendiri memang sudah seharusnya dilakukan sejak lama.

"Saya percaya kita mampu melakukannya. Saya juga yakin KTT Ankara akan semakin memperkuat tekad negara-negara anggota," katanya.

Turkiye dinilai jadi contoh bagi sekutu NATO

Menjawab pertanyaan mengenai posisi Turkiye di NATO, Cavo Dragone menyebut negara itu memiliki peran yang tidak tergantikan.

"Turkiye adalah sekutu yang kuat. Negara ini memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di NATO, dan tentu itu merupakan kekuatan. Selain itu, letak geografisnya juga sangat penting karena berada di pusat kawasan Laut Hitam, Mediterania, dan Timur Tengah. Secara geografis maupun militer, Turkiye memang memegang tugas yang sangat penting," katanya.

Dia mengungkapkan baru-baru ini mengunjungi sejumlah fasilitas industri pertahanan Turkiye dan mengaku sangat terkesan dengan kemampuan produksi yang dimiliki negara tersebut.

"Saya menilai Turkiye adalah sekutu yang kuat dan akan menjadi semakin kuat di masa depan. Saya juga percaya Turkiye akan menjadi contoh bagi negara-negara sekutu lainnya karena investasi di industri pertahanan, kecepatan produksi, dan kemampuan pengirimannya benar-benar berada pada tingkat tertinggi," ujarnya.

Menurut dia, meski secara geografis berada di garis terdepan NATO, Turkiye justru menempati posisi sentral dalam berbagai isu strategis aliansi.

"Kami mempercayai Turkiye dan senang memilikinya sebagai sekutu," katanya.

Cavo Dragone juga menegaskan bahwa kekhawatiran keamanan Turkiye harus dibahas berdasarkan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota.

"Jika kita terus saling percaya seperti yang kita lakukan sekarang, itulah kunci utama seluruh aliansi. Angka 32 bukan sekadar jumlah anggota. Jika kita mampu memanfaatkan potensi itu sepenuhnya, maknanya jauh lebih besar," ujarnya.