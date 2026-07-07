Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan industri pertahanan Turkiye telah menjadi salah satu pilar penting yang memperkuat kemampuan aliansi, dengan ribuan perusahaan yang memasok berbagai kebutuhan pertahanan negara-negara anggota NATO

Kepala NATO sebut aliansi telah merasakan manfaat industri pertahanan Turkiye Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan industri pertahanan Turkiye telah menjadi salah satu pilar penting yang memperkuat kemampuan aliansi, dengan ribuan perusahaan yang memasok berbagai kebutuhan pertahanan negara-negara anggota NATO

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa aliansi tersebut telah merasakan manfaat besar dari kemampuan industri pertahanan Turkiye.

Menurutnya, perusahaan pertahanan Turkiye, termasuk ASELSAN dan ribuan perusahaan lainnya, telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan negara-negara anggota NATO.

Dalam konferensi pers menjelang KTT NATO di Ankara, Senin, Rutte menyoroti posisi strategis Turkiye di dalam aliansi, baik karena letak geografisnya maupun pesatnya perkembangan industri pertahanan nasional.

"NATO sudah sangat diuntungkan dari apa yang dilakukan Turkiye dalam menghasilkan produk industri pertahanan," kata Rutte kepada wartawan.

Ia menyebut ASELSAN sebagai salah satu contoh dari sekitar 3.000 perusahaan pertahanan yang beroperasi di Turkiye.

"ASELSAN hanyalah satu contoh. Selain perusahaan besar seperti ASELSAN, ada pula perusahaan menengah dan kecil. Melalui industri pertahanannya, Turkiye sudah memberikan dukungan kepada banyak negara," ujarnya.

ASELSAN termasuk lima perusahaan yang dipilih Badan Dukungan dan Pengadaan NATO (NSPA) tahun lalu dalam proyek NATO Modular Air Defense Concept Stage. Perusahaan itu juga tengah menyiapkan pengiriman baru sistem Identification Friend or Foe (IFF) serta solusi komunikasi.

Rutte turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan beserta timnya atas penyelenggaraan KTT NATO di Ankara yang menurutnya berlangsung di lokasi yang "luar biasa."

Mengenai agenda pertahanan NATO, Rutte meminta seluruh negara anggota mengubah peningkatan anggaran pertahanan menjadi kemampuan militer yang nyata.

"Negara-negara sekutu harus mengubah kekuatan ekonomi menjadi kemampuan militer," ujarnya seraya mendorong anggota NATO mengalokasikan anggaran untuk pengadaan drone, rudal, serta sistem pencegat pertahanan udara.

Upaya tersebut akan menjadi fokus utama Forum Industri Pertahanan NATO yang digelar Selasa dalam rangkaian KTT NATO. Dalam forum itu, pemerintah negara anggota dan perusahaan pertahanan akan mengumumkan kontrak-kontrak baru serta berbagai inisiatif industri pertahanan multinasional.

"Kami akan mengumumkan kontrak baru senilai puluhan miliar dolar yang akan menyediakan perlengkapan penting untuk pencegahan dan pertahanan. Industri kami, dari Arkansas hingga Ankara, akan menggabungkan kekuatan dan meningkatkan kapasitas pasokan," kata Rutte.

Terkait anggaran pertahanan, Rutte mengatakan para anggota NATO telah berkomitmen pada KTT tahun lalu untuk mengalokasikan belanja pertahanan sebesar lima persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035 dan saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Menurutnya, negara-negara Eropa dan Kanada kini telah menginvestasikan sekitar empat persen PDB mereka untuk pertahanan dan keamanan, sekaligus mengambil tanggung jawab yang lebih besar di dalam NATO serta bergerak menuju tingkat belanja pertahanan yang sebanding dengan Amerika Serikat.

Mengenai China, Rutte mengatakan uji coba rudal balistik terbaru yang dilakukan Beijing menunjukkan bahwa negara-negara anggota NATO "tidak boleh bersikap naif terhadap China."

Ia menilai perkembangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan kawasan transatlantik kini semakin saling berkaitan.

Pernyataan itu disampaikan setelah China meluncurkan rudal balistik jarak jauh dengan hulu ledak tiruan ke Samudra Pasifik dalam latihan militer yang disebut Beijing sebagai kegiatan rutin.

Menanggapi serangan terbaru Rusia ke Ukraina, Rutte menegaskan NATO harus terus mendukung Kyiv, terutama melalui penguatan sistem pertahanan udara.

Ia menyebut serangan rudal dan drone Rusia ke sejumlah kota Ukraina pada Minggu malam sebagai "serangan mengerikan lainnya" dan menegaskan seluruh anggota NATO harus terus memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina karena "keamanan Ukraina sangat berkaitan erat dengan keamanan kita sendiri."

Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina hingga Senin dini hari dengan menyasar Kyiv dan sejumlah wilayah lainnya. Pejabat Ukraina melaporkan sedikitnya 20 orang tewas di Kyiv dan wilayah sekitarnya.

Para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota NATO dijadwalkan berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli dalam KTT NATO 2026 yang diselenggarakan oleh Turkiye.

KTT selama dua hari itu akan membahas implementasi komitmen peningkatan belanja pertahanan yang disepakati pada KTT 2025, kelanjutan dukungan militer bagi Ukraina, serta peningkatan kapasitas industri pertahanan.

Pertemuan tersebut juga berlangsung di tengah kembali menguatnya perdebatan mengenai pembagian beban pertahanan transatlantik dan ketidakpastian yang masih menyelimuti perang Rusia-Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga diperkirakan akan menghadiri sejumlah agenda KTT.