Turkiye tegaskan tak ada delegasi militernya di pangkalan Suriah saat serangan Israel

Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye menegaskan tidak ada delegasi militernya di Pangkalan Udara Abu al-Duhur, Suriah, baik sebelum maupun ketika Israel menyerang fasilitas tersebut

Kemhan Turkiye bantah delegasi militernya berada di Abu al-Duhur saat serangan Israel Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye menegaskan tidak ada delegasi militernya di Pangkalan Udara Abu al-Duhur, Suriah, baik sebelum maupun ketika Israel menyerang fasilitas tersebut

Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye menegaskan tidak ada delegasi militer Turkiye di Pangkalan Udara Abu al-Duhur, Suriah, baik sebelum maupun saat serangan Israel terhadap fasilitas tersebut, sekaligus mengecam serangan itu sebagai tindakan yang merugikan stabilitas dan keutuhan wilayah Suriah.

"Kami menegaskan bahwa tidak ada delegasi militer Turkiye di Pangkalan Udara Abu al-Duhur, Suriah, sebelum maupun selama serangan Israel," kata kementerian tersebut pada Kamis.

Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan setelah pengarahan pers mingguan di atas kapal TCG Kochisar di Provinsi Kocaeli, Turkiye barat laut, dalam rangka TEKNOFEST Blue Homeland.

Kementerian menggambarkan serangan Israel terhadap pangkalan udara militer tersebut sebagai "tindakan yang bertujuan merugikan stabilitas, keamanan, persatuan dan keutuhan Suriah, serta infrastrukturnya."

"Kami menekankan dalam setiap kesempatan bahwa serangan yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah tidak dapat diterima," kata kementerian.

"Demi perdamaian dan stabilitas Suriah maupun kawasan, Israel harus mengakhiri serangan-serangan ceroboh semacam itu dan memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional," tambahnya.

Kementerian mengatakan Turkiye akan terus mendukung upaya Suriah membangun infrastruktur dan kapasitas militernya berdasarkan prinsip "satu tentara."

Diplomasi keamanan regional

Menanggapi pertanyaan mengenai serangkaian percakapan telepon yang dilakukan Kepala Staf Umum Turkiye Jenderal Selcuk Bayraktaroglu pada Rabu, kementerian mengatakan Turkiye telah menjadi pusat diplomasi keamanan regional.

"Dalam konteks ini, baik menteri kami maupun kepala Staf Umum kami melakukan pembicaraan dengan mitra mereka di bidang diplomasi militer untuk keamanan dan stabilitas regional," kata kementerian.

"Pembicaraan yang dilakukan kepala Staf Umum kami kemarin harus dievaluasi dalam kerangka ini," tambahnya.

Kerangka tata ruang energi terbarukan Yunani di Laut Aegea

Menanggapi pertanyaan mengenai Kerangka Tata Ruang Khusus untuk Sumber Energi Terbarukan Yunani yang mencakup Laut Aegea, kementerian mengatakan Ankara memantau perkembangan tersebut dengan cermat.

"Peraturan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun bagi negara kami maupun memengaruhi posisi kami, termasuk terkait bentang geografis yang kedaulatannya tidak dialihkan kepada Yunani melalui perjanjian internasional," kata kementerian.

"Turkiye tetap bertekad melindungi hak, kepentingan, dan kepeduliannya di Laut Aegea dalam kerangka hukum internasional," tambahnya.

Namun, kementerian menekankan bahwa Turkiye mendukung penyelesaian persoalan antara kedua negara yang berbatasan dengan Laut Aegea berdasarkan hukum internasional, prinsip keadilan dan hubungan bertetangga yang baik.

Turkiye juga mendukung upaya untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan.