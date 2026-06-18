Komunitas Badui di Tepi Barat menghadapi tekanan yang semakin besar akibat serangan tentara Israel dan pemukim Israel, serta berbagai pembatasan terhadap pergerakan dan akses mereka

Kelompok HAM: Israel gusur 50 komunitas Palestina di Tepi Barat sejak 2023 Komunitas Badui di Tepi Barat menghadapi tekanan yang semakin besar akibat serangan tentara Israel dan pemukim Israel, serta berbagai pembatasan terhadap pergerakan dan akses mereka

Kebijakan permukiman Israel dan pembatasan militer telah menyebabkan penggusuran 50 komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak akhir 2023, demikian disampaikan Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina pada Rabu (17/6) malam.

Menurut kantor berita Palestina WAFA, komisi tersebut mengumumkan temuan studi mengenai komunitas Badui dan penggembala yang dilakukan bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik Palestina.

Laporan itu menyebutkan sekitar 300 pelanggaran yang menargetkan individu dan institusi tercatat di Tepi Barat yang diduduki hanya selama April 2025, serta mencatat bahwa 50 komunitas Palestina telah mengalami penggusuran sejak akhir 2023.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa komunitas Badui di Tepi Barat menghadapi tekanan yang semakin besar akibat serangan tentara Israel dan pemukim Israel, serta berbagai pembatasan terhadap pergerakan dan akses mereka.

Direktur Jenderal Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina Ammar Dweik menyerukan penyusunan rencana nasional yang komprehensif berbasis pembangunan dan hak asasi manusia guna melindungi komunitas Badui dan penggembala.

"Investasi pembangunan yang serius bagi komunitas Badui dan penggembala di Tepi Barat yang diduduki sangat diperlukan, disertai perlindungan hukum dan lapangan serta layanan dasar yang mudah diakses untuk memperkuat kemampuan mereka bertahan menghadapi kebijakan dan tindakan Israel," kata Dweik saat peluncuran laporan tersebut sebagaimana dikutip WAFA.

Ia menekankan perlunya memastikan akses terhadap layanan dasar serta melindungi komunitas tersebut dari perintah pembongkaran, penyitaan lahan dan area penggembalaan, pembatasan pergerakan, serta serangan pemukim Israel yang merampas tanah warga Palestina.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pusat Statistik Palestina Sufyan Abu Harb mengatakan komunitas-komunitas tersebut menghadapi marginalisasi sistematis, pengusiran paksa, dan kehilangan akses terhadap layanan dasar akibat tindakan tentara Israel dan pemukim Israel.

Ia menambahkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan telah dibatasi, sumber-sumber air dihancurkan, dan sekolah-sekolah menghadapi ancaman pembongkaran.

Direktur Departemen Pemantauan Kebijakan dan Legislasi pada Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina Khadija Zahran mengatakan sebanyak 53,7 persen penduduk komunitas Badui dan penggembala berstatus pengungsi.

Menurut WAFA, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekitar setengah dari populasi hidup dalam situasi ganda berupa pengungsian historis dan kerentanan yang masih berlangsung.

Komunitas Badui di Tepi Barat dalam beberapa tahun terakhir semakin sering menjadi sasaran serangan dan pelanggaran oleh pemukim maupun pasukan Israel sehingga banyak warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di tengah meluasnya pembangunan permukiman.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 Juni, Amnesty International juga menyatakan bahwa Israel mempercepat kebijakan yang menyasar komunitas Badui dan penggembala di Tepi Barat yang diduduki melalui penyitaan lahan dan berbagai langkah terkait lainnya.

Sejak Israel melancarkan ofensif di Jalur Gaza pada Oktober 2023, penggerebekan, penangkapan, dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur juga meningkat.