Kapal tanker ditembaki kapal cepat milik IRGC di dekat Hormuz

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan sebuah kapal tanker ditembaki oleh dua kapal cepat yang diduga terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di perairan antara Iran dan Oman.

Dalam pernyataan di platform media sosial X, UKMTO menyebut nakhoda kapal tanker melaporkan didekati dua kapal cepat IRGC tanpa adanya komunikasi melalui radio VHF, sebelum kemudian kapal tersebut ditembaki.

Insiden itu terjadi sekitar 20 mil laut timur laut Oman, di wilayah sekitar Selat Hormuz.

UKMTO menyatakan pihak berwenang saat ini sedang menyelidiki insiden tersebut.

Meski demikian, kapal tanker dan seluruh awaknya dilaporkan dalam kondisi aman.