Jepang gabung dalam misi NATO di Ukraina untuk pertama kalinya.

Untuk pertama kalinya, Jepang mengatakan pada hari Jumat (29/05), bahwa mereka akan mengerahkan personel militer ke misi NATO yang mendukung Ukraina di Jerman, menurut laporan media lokal.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan empat anggota Pasukan Bela Diri akan ditempatkan di markas NATO Security Assistance and Training for Ukraine di Wiesbaden, Jerman bagian barat, mulai Senin depan untuk penugasan selama satu tahun, seperti dilaporkan oleh Kyodo News.

Penugasan tersebut termasuk dua anggota Pasukan Bela Diri Angkatan Darat, satu dari satu dari Pasukan Bela Diri Maritim, dan satu dari Pasukan Bela Diri Angkatan Udara.

Menurut keterangan kementerian tersebut, para perwira tersebut terutama akan menangani tugas koordinasi dan penghubungan yang terkait dengan kegiatan dukungan militer dan pelatihan untuk Ukraina.

Para pejabat menekankan bahwa personel tersebut tidak akan terlibat dalam operasi tempur dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran.

Tokyo mengatakan penugasan ini dimaksudkan untuk untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang sendiri dengan belajar dari perang di Ukraina, khususnya dalam bentuk peperangan modern yang berkembang selama konflik Rusia-Ukraina.

Kementerian tersebut juga menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerja sama antara Jepang dan NATO di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa tantangan keamanan di Eropa dan Indo-Pasifik semakin saling terkait.