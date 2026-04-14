Israel ajukan rencana kehadiran militer jangka panjang di Lebanon

Israel siapkan proposal kehadiran militer jangka panjang di Lebanon selatan - Draft to be discussed at talks in Washington reportedly links Israeli withdrawal to Hezbollah’s disarmament

Israel tengah menyiapkan proposal yang mengusulkan keberadaan militer jangka panjang di Lebanon selatan dengan persetujuan Beirut, menurut laporan media Israel pada Senin.

Proposal tersebut dijadwalkan dibahas dalam pertemuan langsung antara Israel dan Lebanon di Washington pada Selasa, sebagaimana dilaporkan Channel 14 Israel.

Draf rencana itu disebut disusun oleh mantan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, yang juga merupakan penasihat dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, rencana itu akan membagi Lebanon selatan menjadi tiga zona dan mensyaratkan penarikan pasukan Israel hanya jika kelompok Hizbullah dilucuti.

Zona pertama mencakup wilayah dari perbatasan Israel hingga garis yang disebut “garis kuning,” sekitar 7 hingga 8 kilometer ke dalam wilayah Lebanon, di mana pasukan Israel akan mempertahankan kehadiran militer jangka panjang.

Pasukan Israel disebut akan tetap berada di kawasan tersebut hingga Hizbullah sepenuhnya dilucuti dan seluruh persenjataannya disingkirkan.

Zona kedua membentang dari garis kuning hingga Sungai Litani, di mana pasukan Israel akan terus melakukan operasi terhadap Hizbullah sebelum secara bertahap menyerahkan kendali kepada tentara Lebanon.

Sementara itu, wilayah di utara Sungai Litani akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab tentara Lebanon dalam proses pelucutan Hizbullah.

Channel 14 melaporkan pejabat Israel secara internal mengakui bahwa pelucutan penuh Hizbullah di utara Sungai Litani sulit terwujud dalam waktu dekat, namun menilai Beirut mungkin menerima keberadaan militer Israel di “sabuk keamanan” selatan sebagai kompromi.

Proposal tersebut juga mencakup kemungkinan perjanjian damai final antara Israel dan Lebanon, yang hanya akan berlaku setelah Hizbullah sepenuhnya dilucuti.

Pejabat Israel dan Lebanon dijadwalkan bertemu di Washington pada Selasa di bawah mediasi Amerika Serikat untuk membahas rencana tersebut.

Sebelumnya, penyiar publik Israel KAN melaporkan bahwa Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter akan memimpin delegasi Israel bersama Dermer.

Pemerintah Lebanon mengumumkan rencana pertemuan tersebut pada Jumat, sementara Hizbullah kemudian mengecam langkah tersebut.