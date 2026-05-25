Israel serbu kota Palestina saat warga bersiap sambut Idul Adha

Israel serbu Tepi Barat saat warga Palestina bersiap sambut Idul Adha Bentrokan terjadi saat militer Israel menggerebek Kota Beit Fajjar di selatan Bethlehem

Militer Israel menyerbu dua kota Palestina di Tepi Barat bagian selatan yang diduduki pada Minggu malam dan memaksa para pemilik toko menutup usaha mereka di tengah ramainya warga berbelanja menjelang Idul Adha.

Menurut saksi mata dan media resmi Palestina, penggerebekan terjadi saat pusat-pusat kota dipenuhi warga yang sedang bersiap menyambut hari raya Idul Adha serta setelah pemerintah Palestina mencairkan sebagian gaji pegawai negeri.

Serangan utama terjadi di Kota Dura, selatan Hebron, ketika kendaraan militer Israel memasuki pusat kota yang padat warga.

Saksi mata mengatakan pasukan Israel kemudian menyebar ke jalan-jalan, menembakkan gas air mata, dan memaksa para pemilik toko menutup usaha mereka.

Mereka juga menyebut tentara Israel menangkap sejumlah pemuda, menutup mata mereka, lalu mengumpulkan mereka di depan sebuah toko sambil melakukan pemukulan.

Radio pemerintah Palestina Voice of Palestine melaporkan bentrokan pecah antara pemuda Palestina dan pasukan Israel saat militer Israel menyerbu Kota Beit Fajjar di selatan Bethlehem.

Menurut laporan bulanan Komisi Palestina untuk Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman, pemukim dan pasukan Israel melakukan 540 serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, selama April.

Serangan-serangan itu terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023, termasuk pembunuhan, penangkapan, penggerebekan rumah, dan penghancuran properti.

Data resmi Palestina menyebut serangan tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat sejauh ini telah menewaskan 1.162 warga Palestina, melukai 12.245 orang, dan menyebabkan hampir 23.000 penangkapan.