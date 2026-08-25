Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut Israel telah menewaskan lebih dari 21.500 anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023

Israel hancurkan 1.077 masjid dan bunuh lebih dari 21.500 anak sejak awal perang Gaza Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut Israel telah menewaskan lebih dari 21.500 anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023

Israel telah membunuh lebih dari 21.500 anak Palestina dan menargetkan 1.244 dari total 1.275 masjid di Jalur Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023, kata Kantor Media Pemerintah Gaza pada Senin.

Kantor tersebut mengatakan militer Israel secara sistematis menargetkan warga sipil, rumah-rumah penduduk dan tempat ibadah selama serangan Israel di Gaza.

Menurut pernyataan itu, sebanyak 1.077 masjid telah hancur sepenuhnya akibat serangan Israel.

Kantor Media Pemerintah Gaza mengecam berlanjutnya serangan terhadap warga sipil, anak-anak dan tempat ibadah serta menyerukan para mediator untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran gencatan senjata dan mematuhi sepenuhnya kesepakatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kembali munculnya ancaman Israel untuk meningkatkan serangan di Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Minggu mengancam akan meningkatkan operasi pembunuhan dan mengevakuasi kawasan permukiman menyusul layang-layang yang mencapai wilayah Israel dari Gaza.

Ancaman tersebut muncul meskipun militer Israel pada Sabtu mengatakan empat layang-layang yang ditemukan di dekat Gaza tidak mengandung bahan mencurigakan dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya dalam serangannya di Gaza sejak Oktober 2023.