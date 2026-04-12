Israel akan kurangi serangan di Lebanon jelang dialog dengan Beirut -Development comes ahead of talks between Tel Aviv, Beirut scheduled Tuesday in Washington as Israeli army continues intensive airstrikes on Lebanon

Media Israel melaporkan militer telah menerima instruksi untuk mengurangi serangan di Lebanon menjelang rencana perundingan langsung antara Tel Aviv dan Beirut yang dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington.

Penyiar publik Israel KAN mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa militer diperintahkan untuk menurunkan intensitas serangan dalam beberapa hari ke depan sebagai langkah membangun kepercayaan sebelum dimulainya perundingan.

Langkah tersebut disebut bertujuan menciptakan suasana kondusif, meskipun Israel tetap bersikeras tidak akan menarik pasukannya dari zona penyangga yang dikuasai di wilayah Lebanon.

Namun, laporan itu belum dikonfirmasi secara resmi oleh militer Israel.

Di sisi lain, serangan udara Israel ke Lebanon masih berlangsung intensif, dengan laporan pada Sabtu menyebutkan 97 orang tewas dan 133 lainnya terluka.

Media Israel lainnya, Channel 12, mengutip sumber politik yang menyebutkan penilaian di Tel Aviv bahwa Hizbullah kemungkinan akan meningkatkan serangan dalam dua hari ke depan menjelang dimulainya perundingan.

Sebelumnya, kepresidenan Lebanon mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel sepakat menggelar pertemuan pertama pada 14 April di Departemen Luar Negeri AS di Washington, dengan tujuan mencapai gencatan senjata dan memulai perundingan langsung.

Rencana pertemuan ini berlangsung di tengah pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Pertemuan di Islamabad dijadwalkan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dua pekan dengan Iran, dengan menyebut proposal 10 poin dari Teheran sebagai dasar negosiasi.