Iran mengumumkan prosedur baru bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz, termasuk kewajiban mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum kedatangan guna memperlancar proses perizinan

Iran wajibkan kapal ajukan izin 48 jam sebelum melintas di Selat Hormuz Iran mengumumkan prosedur baru bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz, termasuk kewajiban mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum kedatangan guna memperlancar proses perizinan

Iran mengumumkan prosedur baru bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz, termasuk kewajiban mengajukan permohonan 48 jam sebelum kedatangan, menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington.

Otoritas Selat Teluk Persia Iran (Persian Gulf Strait Authority/PGSA) dalam pernyataannya pada Jumat menyebutkan bahwa kapal yang ingin melewati jalur pelayaran strategis tersebut selama masa berlaku kesepakatan harus mengajukan permohonan transit melalui saluran resmi yang telah ditetapkan agar memperoleh izin secara cepat.

Otoritas tersebut menegaskan bahwa situs web resmi dan alamat surat elektroniknya merupakan satu-satunya saluran yang disetujui untuk memproses permohonan pelayaran.

Para pemohon juga diwajibkan mencantumkan informasi kontak kapal yang valid dan dapat dihubungi.

Selain itu, pemilik kapal diminta mengajukan permohonan transit secara lengkap setidaknya 48 jam sebelum tiba di Selat Hormuz guna menghindari keterlambatan saat memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut.

Menurut pernyataan itu, biaya layanan keamanan, keselamatan, dan lingkungan, termasuk asuransi terkait yang disediakan Iran, tidak akan dipungut selama 60 hari, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah.

Otoritas tersebut juga menjelaskan bahwa karena masih terdapat area yang terdampak ranjau serta demi menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah tabrakan, kapal harus lebih dahulu mengoordinasikan rute serta jadwal transit sebelum mendekati Selat Hormuz.

PGSA memperingatkan bahwa segala konsekuensi akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Pada Rabu malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Washington dan Teheran akan menjalani perundingan selama 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan, untuk mencapai kesepakatan final terkait program nuklir Iran dan sanksi internasional.

Dalam kesepakatan itu, Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz yang memiliki nilai strategis penting, sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade lautnya, menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang turut menandatangani dokumen tersebut sebagai mediator.