Iran tolak perundingan dengan AS di tengah ancaman

Iran tolak negosiasi dengan AS di bawah bayang-bayang ancaman Iran menolak berunding dengan Amerika Serikat selama masih berada di bawah tekanan ancaman

Iran menegaskan menolak berunding dengan Amerika Serikat di bawah tekanan ancaman, di tengah meningkatnya ketegangan menjelang berakhirnya gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pekan ini.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyampaikan sikap tersebut pada Senin, seraya mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

Ghalibaf, yang berperan penting dalam proses perundingan, menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang sudah rapuh.

Melalui platform X, ia menuduh Trump berupaya menggunakan ancaman untuk mengubah perundingan “menjadi meja penyerahan atau untuk membenarkan dimulainya kembali perang.”

Ia juga menyatakan Iran telah menyiapkan opsi militer baru jika gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan berakhir pekan ini.

Trump pada Minggu mengumumkan bahwa perwakilan Amerika Serikat akan terbang ke Islamabad untuk melakukan perundingan, meski Teheran belum mengonfirmasi keikutsertaannya secara resmi dan menuntut pencabutan blokade.

Pernyataan tersebut muncul saat Amerika Serikat mempertahankan blokade laut terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran sejak pekan lalu. Teheran menilai langkah itu sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang masih berlaku.

Trump juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menargetkan infrastruktur Iran jika Teheran tidak menerima syarat yang diajukan Washington untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu menambah kekhawatiran pasar menjelang berakhirnya gencatan senjata pada Selasa malam waktu Washington.

Kekhawatiran terhadap jalur pelayaran meningkat setelah Iran, yang pada Jumat menyatakan Selat Hormuz kembali dibuka untuk lalu lintas maritim, kembali membatasi pergerakan kapal pada Sabtu. Media pemerintah Iran menyebut langkah itu diambil karena Amerika Serikat belum memenuhi kewajibannya.

Pakistan sebelumnya menjadi tuan rumah kontak langsung tingkat tinggi pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada 11-12 April, yang merupakan interaksi pertama sejak kedua negara memutus hubungan diplomatik pada 1979, namun perundingan tersebut berakhir tanpa terobosan.