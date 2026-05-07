Iran siap sediakan layanan dukungan bagi kapal-kapal di Selat Hormuz

Di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Selat Hormuz, Iran pada Kamis menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan mereka siap memberikan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan logistik, hingga bantuan medis bagi kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz dan perairan regional.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan resmi dari Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para komandan kapal dagang yang beroperasi di kawasan tersebut, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi IRNA.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa seluruh kapal yang melintasi perairan teritorial, khususnya di wilayah dan pelabuhan Iran, dapat memanfaatkan layanan pengisian bahan bakar, suplai logistik, layanan kesehatan dan medis, serta kebutuhan perawatan kapal apabila diperlukan.

Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa pesan itu akan disiarkan melalui jaringan komunikasi maritim dan sistem very high frequency (VHF) di kawasan tersebut sebanyak tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut.

Sejak 13 April, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz, jalur strategis pelayaran internasional terutama untuk distribusi minyak dunia.

Ketegangan regional meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan dari Teheran serta gangguan pelayaran di Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa menetapkan batas waktu tertentu.