Kementerian Kesehatan Iran menyebut sedikitnya 78 orang terluka dalam serangan selama dua hari, di tengah kembali memanasnya konflik antara Teheran dan Washington.

Iran: serangan AS di lima provinsi tewaskan 14 orang, puluhan lainnya terluka Kementerian Kesehatan Iran menyebut sedikitnya 78 orang terluka dalam serangan selama dua hari, di tengah kembali memanasnya konflik antara Teheran dan Washington.

Kementerian Kesehatan Iran pada Kamis menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat terhadap lima provinsi di Iran selama dua hari terakhir menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 78 lainnya.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, mengatakan Amerika Serikat melancarkan serangan ke lima provinsi Iran pada 8 dan 9 Juli.

"Hingga saat ini, serangan tersebut telah menyebabkan 14 orang tewas dan 78 orang terluka," tulis Kermanpour melalui unggahan di media sosial X.

Menurut Kementerian Kesehatan Iran, sebanyak 47 korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara sisanya telah dipulangkan setelah mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengutip Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan Bidang Keamanan, Valiollah Hayati, yang mengatakan bahwa tiga orang tewas dalam serangan di dekat kota Ahvaz, Iran barat daya.

Data korban terbaru tersebut muncul di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah runtuhnya gencatan senjata yang rapuh yang dicapai bulan lalu.

Eskalasi bermula setelah Washington menuduh Iran menyerang tiga kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Sebagai respons, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terhadap sejumlah sasaran militer Iran di sepanjang pesisir selatan negara itu.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut menargetkan lebih dari 170 lokasi militer dalam dua hari, termasuk sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, infrastruktur rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, serta fasilitas milik Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Menurut CENTCOM, serangan itu bertujuan mencegah serangan lanjutan terhadap jalur pelayaran internasional.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang diklaim menyasar fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait.

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya mencapai nota kesepahaman yang dimediasi oleh Pakistan pada 17 Juni untuk mengakhiri konflik militer dan membuka jalan menuju perjanjian damai jangka panjang.

Namun, pada Rabu, Presiden AS Donald Trump menyatakan nota kesepahaman tersebut telah "berakhir", yang secara efektif mengakhiri kesepakatan itu dan memicu babak baru konfrontasi militer.