Dua kapal komersial dilaporkan terkena rudal Iran saat melintasi Selat Hormuz, menurut Axios yang mengutip pejabat AS

Iran serang dua kapal komersial di Selat Hormuz, ketegangan kembali meningkat Dua kapal komersial dilaporkan terkena rudal Iran saat melintasi Selat Hormuz, menurut Axios yang mengutip pejabat AS

Dua kapal komersial dilaporkan terkena serangan rudal Iran saat melintasi Selat Hormuz pada Senin malam, menurut laporan Axios yang mengutip pejabat Amerika Serikat.

Insiden tersebut berpotensi memicu respons militer dari AS di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan menerima laporan bahwa sebuah kapal tanker dihantam proyektil tak dikenal sekitar delapan mil laut di sebelah timur Limah, lepas pantai Oman.

Serangan itu memicu kebakaran di sisi kiri kapal saat sedang berlayar ke arah selatan. UKMTO mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki insiden tersebut dan mengimbau seluruh kapal di kawasan untuk meningkatkan kewaspadaan. Tidak ada korban jiwa maupun pencemaran lingkungan yang dilaporkan.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa kapal komersial kedua juga terkena rudal Iran. Kedua kapal mengalami kerusakan cukup parah, namun tidak ada korban jiwa.

Identitas kedua kapal belum dikonfirmasi secara resmi. Sementara itu, Bloomberg melaporkan kapal pengangkut LNG milik Qatar, Al Rekayyat, menjadi salah satu kapal yang terkena serangan pada Selasa dini hari.

Iran klaim targetkan kapal yang abaikan peringatan

Media pemerintah Iran, IRIB, melalui platform X mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa sebuah kapal tanker minyak Qatar yang mencoba melintasi rute Oman di Selat Hormuz dengan pengawalan Angkatan Laut AS menjadi sasaran setelah mengabaikan peringatan berulang dari pasukan Iran.

Serangan terjadi ketika pengiriman minyak dan gas melalui Selat Hormuz mulai menunjukkan pemulihan sebagian melalui koridor yang diamankan AS di dekat perairan Oman.

Bloomberg melaporkan enam kapal pengangkut minyak dan gas menggunakan rute tersebut pada Minggu, sementara beberapa kapal sempat mematikan transponder untuk menghindari pelacakan digital sebelum kembali mengaktifkannya setelah keluar dari selat.

Otoritas angkatan laut Barat masih menilai tingkat ancaman di Selat Hormuz berada pada level "tinggi" dan memperingatkan bahwa bagian tengah jalur pelayaran tersebut masih dipenuhi ranjau. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia yang dilalui sebagian besar ekspor minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk.