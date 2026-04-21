Iran sebut pelanggaran gencatan senjata AS jadi hambatan diplomasi

Iran menyebut pelanggaran gencatan senjata dan tindakan provokatif Amerika Serikat sebagai penghambat utama diplomasi kedua negara

Pelanggaran gencatan senjata yang berulang dan ancaman dari Amerika Serikat dinilai menjadi penghambat utama kemajuan diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat, di tengah upaya mendorong dimulainya kembali perundingan kedua negara.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan hal itu kepada Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam percakapan telepon pada Senin, saat kedua pihak berupaya memajukan putaran baru perundingan.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan, Dar menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan berkelanjutan secepat mungkin guna menyelesaikan seluruh isu yang masih tertunda demi mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan.

Percakapan tersebut berlangsung ketika tim Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance bersiap berangkat ke Pakistan untuk kemungkinan perundingan dengan pihak Iran, yang hingga kini belum mengonfirmasi partisipasinya secara resmi.

Dar dan Araghchi juga melakukan pembicaraan serupa pada Minggu, saat tim pendahulu Amerika Serikat mulai tiba di Islamabad.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi mengapresiasi upaya mediasi Pakistan, namun menegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata yang berulang dan “tindakan provokatif” oleh Amerika Serikat menjadi “hambatan utama” bagi kemajuan diplomasi kedua pihak.

Ia juga menyoroti ancaman dan tindakan terhadap kapal-kapal komersial Iran, serta retorika pejabat Amerika Serikat yang dinilainya kontradiktif dan mengancam, yang disebut melemahkan proses perundingan.

Araghchi menegaskan Iran akan mempertimbangkan seluruh faktor dalam menentukan langkah selanjutnya dalam jalur diplomasi.

Pakistan sebelumnya menjadi tuan rumah putaran pertama perundingan Amerika Serikat-Iran pada 11-12 April setelah memediasi gencatan senjata selama 14 hari pada 8 April, yang dijadwalkan berakhir pada Rabu.

Sumber pemerintah Pakistan kepada Anadolu pada Senin menyebutkan Islamabad juga mengharapkan “perkembangan positif dalam waktu dekat” terkait Selat Hormuz, menyusul percakapan antara Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan segera digelar di ibu kota Pakistan.

Jalur perairan strategis tersebut secara efektif ditutup sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Teheran sempat menyatakan selat tersebut dibuka pada Jumat, namun menutupnya kembali sehari kemudian setelah Trump mengumumkan bahwa blokade terhadap pelabuhan Iran akan berlanjut. Pada Minggu, pasukan Amerika Serikat menahan kapal kargo Iran setelah melepaskan tembakan dan menaikinya.

Otoritas Iran menuntut pencabutan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Sebelumnya, sumber Pakistan menyebutkan delegasi Iran diperkirakan tiba di Islamabad pada Selasa.