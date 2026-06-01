Iran sebut hancurkan pangkalan AS usai serangan di Pulau Sirik Insiden terjadi di dekat Selat Hormuz yang memiliki nilai strategis bagi pelayaran global

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang sebuah pangkalan udara Amerika Serikat yang disebut digunakan untuk melancarkan serangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan, Iran selatan.

Menurut laporan Kantor Berita Mehr pada Senin dini hari, IRGC dalam pernyataannya mengatakan Pasukan Dirgantara mereka menargetkan dan menghancurkan pangkalan yang menjadi lokasi peluncuran operasi AS terhadap fasilitas komunikasi tersebut.

IRGC menyebut serangan dilakukan beberapa jam setelah dugaan serangan Amerika Serikat terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik.

Pasukan tersebut juga mengklaim seluruh target yang telah ditentukan berhasil dihantam.

Dalam pernyataan yang dikutip Mehr, IRGC memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan akan memicu respons yang “berbeda dalam skala dan sifatnya.”

IRGC menegaskan tanggung jawab atas setiap eskalasi yang terjadi selanjutnya akan berada di pihak Amerika Serikat.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari otoritas AS terkait klaim tersebut.

Pulau Sirik berada di dekat Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute energi terpenting di dunia.