Teheran mengatakan perundingan lanjutan dengan Washington akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi

Iran pastikan kesepakatan dengan AS resmi berlaku setelah penandatanganan Teheran mengatakan perundingan lanjutan dengan Washington akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi

Iran menyatakan memorandum kesepahaman 14 poin dengan Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri perang telah resmi dirampungkan setelah presiden kedua negara menandatangani teks perjanjian tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan "Memorandum Islamabad" menjadi sepenuhnya resmi setelah ditandatangani oleh Teheran dan Washington, menurut pernyataannya yang dikutip kantor berita semi-resmi Mehr pada Kamis.

Baghaei mengatakan perjanjian tersebut ditandatangani secara digital dan menegaskan bahwa negosiasi berdasarkan memorandum itu akan berfokus secara eksklusif pada isu nuklir dan pencabutan sanksi.

Ia menyebut kedua pihak akan menggelar perundingan hingga 60 hari dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan mengingat kompleksitas isu yang dibahas.

Juru bicara tersebut juga mengatakan komitmen AS terkait pencabutan blokade angkatan lautnya secara efektif telah mulai dijalankan setelah pembicaraan mendesak menyusul serangan Israel di pinggiran selatan Beirut dan ancaman balasan dari Iran.

Menurut Baghaei, kapal-kapal Iran telah keluar masuk pelabuhan tanpa kendala, yang disebutnya sebagai tanda bahwa komitmen Amerika Serikat mulai berlaku.

Ia menambahkan bahwa komitmen Iran terkait Selat Hormuz akan mulai dijalankan setelah penandatanganan dan implementasi memorandum tersebut.