Kepala IRIB Peyman Jebelli mengatakan lebih dari 50 fasilitas penyiaran pemerintah Iran menjadi sasaran selama perang 40 hari dengan AS dan Israel

Iran: Lebih dari 50 fasilitas penyiaran pemerintah jadi sasaran perang AS-Israel Kepala IRIB Peyman Jebelli mengatakan lebih dari 50 fasilitas penyiaran pemerintah Iran menjadi sasaran selama perang 40 hari dengan AS dan Israel

Lebih dari 50 fasilitas milik lembaga penyiaran pemerintah Iran menjadi sasaran di berbagai wilayah negara itu selama perang 40 hari dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dimulai pada 28 Februari, kata Kepala Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) Peyman Jebelli pada Selasa.

Dalam wawancara dengan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim, Jebelli mengatakan gedung ikonik Glass Building milik IRIB di Teheran juga dibombardir untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjadi sasaran dalam perang 12 hari pada Juni 2025.

“Selain Glass Building, lebih dari 50 lokasi IRIB lainnya di seluruh negeri menjadi sasaran musuh,” kata Jebelli.

Ia tidak memberikan angka terperinci mengenai total kerusakan, tetapi mengatakan kerugian yang dialami IRIB dalam konflik terbaru beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan kerusakan selama perang 12 hari tahun lalu.

Menurut Jebelli, Glass Building dihantam bom dengan daya ledak lebih besar dalam konflik terbaru.

Berbeda dengan serangan tahun lalu yang tidak menyebabkan langit-langit gedung runtuh, serangan terbaru menghantam dua sisi bangunan dan menyebabkan dua atau tiga lantai runtuh. Sebuah dinding beton juga roboh akibat serangan tersebut, katanya.

Jebelli mengatakan puing-puing dari serangan sebelumnya telah dibersihkan dan kontrak rekonstruksi telah ditandatangani sebelum perang terbaru pecah. Namun, pekerjaan tersebut ditunda akibat kembali berlangsungnya pertempuran.

Menurut dia, rekonstruksi Glass Building akan dimulai setelah situasi stabil. IRIB juga harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki puluhan fasilitas lain yang rusak di berbagai wilayah Iran.

Glass Building merupakan gedung bertingkat yang menonjol di kompleks IRIB di Teheran utara. Gedung tersebut menjadi tempat bagi sejumlah kegiatan operasional penyiaran pemerintah Iran dan merupakan salah satu bangunan yang paling dikenal sebagai bagian dari IRIB.

Gedung itu pertama kali diserang Israel pada 16 Juni 2025 saat siaran langsung berlangsung. Serangan terjadi dalam perang Iran-Israel selama 12 hari, yang dimulai dengan serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni dan berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni.

Konflik terbaru dimulai pada 28 Februari tahun ini ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Pertempuran berlangsung sekitar 40 hari, sementara Teheran membalas dengan menyerang Israel dan aset-aset militer AS di kawasan.

Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang bertujuan mengakhiri perang, tetapi kesepakatan sementara tersebut kemudian dengan cepat mengalami kebuntuan.